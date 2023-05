Google a révisé ses règles relatives aux comptes inactifs afin de préciser que les vidéos YouTube ne seront plus supprimées des comptes qui n'ont pas été actifs depuis deux ans. Cette mise à jour fait suite aux réactions d'internautes préoccupés par la préservation d'anciens comptes YouTube, qui contiennent une grande partie de l'histoire de l'internet et des souvenirs personnels, y compris le contenu d'utilisateurs décédés.

Initialement, Google avait déclaré que tout compte inactif serait supprimé après deux ans d'inactivité. Toutefois, après avoir reçu des commentaires, l'entreprise a modifié ses règles afin d'exclure les vidéos YouTube du processus de suppression. La mise à jour des règles se lit désormais comme suit : "Nous n'avons pas l'intention de supprimer les comptes contenant des vidéos YouTube pour le moment."

La raison principale de la nouvelle politique de Google en matière de comptes inactifs est la lutte contre la fraude. Dans son annonce, l'entreprise explique que les comptes inactifs sont plus faciles à exploiter, avec une probabilité 10 fois moindre d'avoir une vérification en deux étapes par rapport aux comptes actifs. Une fois compromis, ces comptes abandonnés peuvent être utilisés pour l'usurpation d'identité ou pour diffuser des contenus indésirables ou malveillants, tels que des spams.

Si la suppression des anciens comptes peut permettre à Google d'économiser des frais de serveur, la mise à jour des règles garantit que les internautes pourront continuer à accéder à des trésors de contenu historique et à des souvenirs précieux sur YouTube. Pour les autres services de Google, tels que Google Workspace et Google Photos, le processus de suppression ne commencera pas avant décembre 2023, en commençant par les comptes qui ont été supprimés et n'ont plus jamais été utilisés.

Les utilisateurs disposant d'anciens comptes auront largement le temps de se connecter et de sécuriser leur contenu, Google définissant l'activité comme quelque chose d'aussi simple que l'utilisation de Google pour se connecter à une autre application. Avant de supprimer un compte, Google enverra à l'utilisateur plusieurs notifications, notamment à son adresse de récupération.

Outre YouTube, d'autres entreprises technologiques ont également commencé à s'occuper des comptes inactifs. Elon Musk, propriétaire de Twitter, a récemment annoncé son intention de purger les comptes inactifs, suscitant des préoccupations similaires quant à la préservation des souvenirs numériques et de l'histoire de l'internet.

Alors que le secteur no-code continue de se développer, des plateformes comme AppMaster permettent aux utilisateurs de créer et de gérer plus facilement des applications web et mobiles, ajoutant ainsi une couche supplémentaire à l'archivage et à la préservation numériques.