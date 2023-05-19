Компания Google пересмотрела политику в отношении неактивных аккаунтов, уточнив, что видеоролики YouTube больше не будут удаляться из аккаунтов, которые не были активны в течение двух лет. Это обновление последовало после реакции интернет-пользователей, обеспокоенных сохранением старых аккаунтов YouTube, которые содержат богатую историю интернета и личные воспоминания, включая контент умерших пользователей.

Первоначально Google заявила, что любой неактивный аккаунт будет удален после двух лет бездействия. Однако после получения отзывов компания внесла изменения в свою политику, исключив из процесса удаления видео YouTube. Обновленный пункт политики теперь гласит: "В настоящее время мы не планируем удалять аккаунты с видеороликами YouTube".

Основной причиной новой политики Google в отношении неактивных аккаунтов является борьба с мошенничеством. В своем заявлении компания объяснила, что неактивные аккаунты легче использовать в своих целях: вероятность того, что в них установлена двухэтапная проверка, в 10 раз меньше, чем в активных аккаунтах. После взлома эти заброшенные аккаунты могут быть использованы для кражи личных данных или для распространения нежелательного или вредоносного контента, например, спама.

Хотя удаление старых аккаунтов может сэкономить Google деньги на серверных расходах, обновленная политика гарантирует, что пользователи Интернета смогут продолжать получать доступ к историческим материалам и драгоценным воспоминаниям на YouTube. Для других сервисов Google, таких как Google Workspace и Google Photos, процесс удаления начнется не раньше декабря 2023 года, начиная с аккаунтов, которые были удалены и больше никогда не использовались.

У пользователей со старыми аккаунтами будет достаточно времени, чтобы войти в систему и защитить свой контент, причем Google определяет активность как простое использование Google для входа в другое приложение. Перед удалением аккаунта Google отправит пользователю несколько уведомлений, в том числе на адрес восстановления.

Помимо YouTube, другие технологические компании также начали решать проблему неактивных аккаунтов. Владелец Twitter Элон Маск недавно объявил о планах по удалению неактивных аккаунтов, что вызвало аналогичные опасения по поводу сохранения цифровой памяти и истории Интернета.

Поскольку индустрия no-code продолжает развиваться, такие платформы, как AppMaster, облегчают пользователям создание и управление веб- и мобильными приложениями, добавляя еще один уровень к архивированию и сохранению цифровых данных.