A Google reviu a sua política de contas inactivas para esclarecer que os vídeos do YouTube deixarão de ser eliminados das contas que não estejam activas há dois anos. A actualização surge na sequência da reacção dos utilizadores da Internet preocupados com a preservação de contas antigas do YouTube, que contêm uma grande quantidade de história da Internet e memórias pessoais, incluindo conteúdos de utilizadores falecidos.

Inicialmente, a Google afirmou que qualquer conta inactiva seria eliminada após dois anos de inactividade. No entanto, depois de receber reacções, a empresa alterou a sua política para excluir os vídeos YouTube do processo de eliminação. A publicação da política actualizada diz agora: "Não temos planos para eliminar contas com vídeos do YouTube neste momento".

A principal razão para a nova política de contas inactivas da Google é o combate à fraude. Em seu anúncio, a empresa explicou que as contas inativas são mais fáceis de explorar, com uma probabilidade 10 vezes menor de ter a verificação em duas etapas configurada em comparação com as contas ativas. Uma vez comprometidas, estas contas abandonadas podem ser utilizadas para roubo de identidade ou para espalhar conteúdos indesejados ou maliciosos, como spam.

Embora a eliminação de contas antigas possa fazer com que a Google poupe dinheiro em custos de servidor, a política actualizada garante que os utilizadores da Internet possam continuar a aceder a conteúdos históricos e a memórias preciosas no YouTube. Para outros serviços da Google, como o Google Workspace e o Google Photos, o processo de eliminação só terá início em Dezembro de 2023, começando pelas contas que foram eliminadas e nunca mais utilizadas.

Os utilizadores com contas antigas terão tempo suficiente para iniciar sessão e proteger os seus conteúdos, com a Google a definir a actividade como algo tão simples como utilizar o Google para iniciar sessão noutra aplicação. Antes de eliminar uma conta, a Google enviará ao utilizador várias notificações, incluindo para o seu endereço de recuperação.

Para além do YouTube, outras empresas de tecnologia também começaram a abordar as contas inactivas. Elon Musk, proprietário do Twitter, anunciou recentemente planos para eliminar as contas inactivas, suscitando preocupações semelhantes sobre a preservação das memórias digitais e da história da Internet.

