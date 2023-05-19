قامت Google بمراجعة سياسة الحساب غير النشط لتوضيح أنه لن يتم حذف مقاطع فيديو YouTube من الحسابات التي لم تكن نشطة منذ عامين. يأتي التحديث بعد رد فعل عنيف من مستخدمي الإنترنت القلقين بشأن الحفاظ على حسابات YouTube القديمة ، والتي تحتوي على ثروة من تاريخ الإنترنت والذكريات الشخصية ، بما في ذلك المحتوى من المستخدمين المتوفين.

في البداية ، صرحت Google أنه سيتم حذف أي حساب غير نشط بعد عامين من عدم النشاط. ومع ذلك ، بعد تلقي التعليقات ، عدلت الشركة سياستها لاستبعاد مقاطع فيديو YouTube من عملية الحذف. يقرأ منشور السياسة المحدث الآن ، "ليس لدينا خطط لحذف الحسابات مع مقاطع فيديو YouTube في الوقت الحالي."

السبب الرئيسي لسياسة Google الجديدة غير النشطة للحساب هو مكافحة الاحتيال. أوضحت الشركة في إعلانها أن الحسابات غير النشطة أسهل في استغلالها ، مع احتمال أقل بـ 10 مرات لإعداد التحقق بخطوتين مقارنة بالحسابات النشطة. بمجرد اختراقها ، يمكن استخدام هذه الحسابات المهجورة لسرقة الهوية أو لنشر محتوى غير مرغوب فيه أو ضار ، مثل البريد العشوائي.

في حين أن حذف الحسابات القديمة قد يوفر أموال Google في تكاليف الخادم ، فإن السياسة المحدثة تضمن أن مستخدمي الإنترنت يمكنهم الاستمرار في الوصول إلى مجموعات من المحتوى التاريخي والذكريات الثمينة على YouTube. بالنسبة لخدمات Google الأخرى ، مثل Google Workspace و Google Photos ، لن تبدأ عملية الحذف حتى ديسمبر 2023 ، بدءًا من الحسابات التي تم حذفها ولم يتم استخدامها مرة أخرى.

سيكون لدى المستخدمين الذين لديهم حسابات قديمة متسع من الوقت لتسجيل الدخول وتأمين المحتوى الخاص بهم ، مع تحديد Google للنشاط على أنه شيء بسيط مثل استخدام Google لتسجيل الدخول إلى تطبيق آخر. قبل حذف الحساب ، سترسل Google للمستخدم عدة إشعارات ، بما في ذلك إلى عنوان الاسترداد الخاص به.

بصرف النظر عن YouTube ، بدأت شركات التكنولوجيا الأخرى أيضًا في التعامل مع الحسابات غير النشطة. أعلن مالك موقع Twitter Elon Musk مؤخرًا عن خطط لتطهير الحسابات الخاملة ، مما أثار مخاوف مماثلة بشأن الحفاظ على الذكريات الرقمية وتاريخ الإنترنت.

مع استمرار نمو صناعة no-code ، تسهل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على المستخدمين إنشاء وإدارة تطبيقات الويب والجوال ، وإضافة طبقة أخرى إلى الأرشفة الرقمية والحفظ.