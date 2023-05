Google heeft zijn beleid voor inactieve accounts herzien om duidelijk te maken dat YouTube-video's niet langer worden verwijderd van accounts die twee jaar niet actief zijn geweest. De update volgt op reacties van internetgebruikers die zich zorgen maken over het behoud van oude YouTube-accounts, die een schat aan internetgeschiedenis en persoonlijke herinneringen bevatten, waaronder inhoud van overleden gebruikers.

Aanvankelijk verklaarde Google dat elk inactief account na twee jaar inactiviteit zou worden verwijderd. Na feedback te hebben ontvangen, heeft het bedrijf zijn beleid echter gewijzigd om YouTube video's uit te sluiten van het verwijderingsproces. Het bijgewerkte beleidsbericht luidt nu: "We hebben op dit moment geen plannen om accounts met YouTube-video's te verwijderen."

De belangrijkste reden voor het nieuwe inactieve accountbeleid van Google is het bestrijden van fraude. In de aankondiging legde het bedrijf uit dat inactieve accounts gemakkelijker te misbruiken zijn, met een 10x kleinere kans dat er tweestapsverificatie is ingesteld in vergelijking met actieve accounts. Als deze accounts eenmaal zijn misbruikt, kunnen ze worden gebruikt voor identiteitsdiefstal of voor het verspreiden van ongewenste of schadelijke inhoud, zoals spam.

Hoewel het verwijderen van oude accounts Google geld kan besparen op de serverkosten, zorgt het bijgewerkte beleid ervoor dat internetgebruikers toegang blijven houden tot massa's historische inhoud en dierbare herinneringen op YouTube. Voor andere Google-services, zoals Google Workspace en Google Photos, begint het verwijderingsproces pas in december 2023, te beginnen met accounts die zijn verwijderd en nooit meer zijn gebruikt.

Gebruikers met oude accounts krijgen ruim de tijd om in te loggen en hun inhoud veilig te stellen, waarbij Google activiteit definieert als iets eenvoudigs als het gebruik van Google om in te loggen in een andere app. Voordat een account wordt verwijderd, zal Google de gebruiker meerdere meldingen sturen, ook naar zijn hersteladres.

Naast YouTube zijn ook andere techbedrijven begonnen met het aanpakken van inactieve accounts. Twitter-eigenaar Elon Musk kondigde onlangs plannen aan om slapende accounts te wissen, wat een soortgelijke zorg over het behoud van digitale herinneringen en internetgeschiedenis opriep.

Naarmate de industrie no-code blijft groeien, maken platforms als AppMaster het gebruikers gemakkelijker om web- en mobiele applicaties te maken en te beheren, wat een extra laag toevoegt aan digitale archivering en bewaring.