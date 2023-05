Google ha rivisto la sua politica sugli account inattivi per chiarire che i video di YouTube non saranno più cancellati dagli account non attivi da due anni. L'aggiornamento fa seguito alle reazioni degli utenti di Internet preoccupati per la conservazione dei vecchi account YouTube, che contengono una grande quantità di storia di Internet e di ricordi personali, compresi i contenuti degli utenti deceduti.

Inizialmente, Google aveva dichiarato che qualsiasi account inattivo sarebbe stato cancellato dopo due anni di inattività. Tuttavia, dopo aver ricevuto feedback, l'azienda ha modificato la sua politica per escludere i video di YouTube dal processo di cancellazione. Il post aggiornato recita ora: "Non abbiamo in programma di eliminare gli account con video di YouTube in questo momento".

Il motivo principale della nuova politica di Google sugli account inattivi è la lotta alle frodi. Nel suo annuncio, l'azienda ha spiegato che gli account inattivi sono più facili da sfruttare, con una probabilità 10 volte inferiore di avere la verifica in due passaggi impostata rispetto agli account attivi. Una volta compromessi, questi account abbandonati possono essere utilizzati per il furto di identità o per diffondere contenuti indesiderati o dannosi, come lo spam.

Se da un lato l'eliminazione dei vecchi account può far risparmiare a Google sui costi dei server, dall'altro la politica aggiornata garantisce che gli utenti di Internet possano continuare ad accedere a vagonate di contenuti storici e ricordi preziosi su YouTube. Per altri servizi di Google, come Google Workspace e Google Photos, il processo di eliminazione non inizierà prima del dicembre 2023, a partire dagli account cancellati e mai più utilizzati.

Gli utenti con i vecchi account avranno tutto il tempo necessario per accedere e mettere al sicuro i propri contenuti; Google definisce l'attività come qualcosa di semplice come usare Google per accedere a un'altra applicazione. Prima di eliminare un account, Google invierà all'utente diverse notifiche, anche al suo indirizzo di recupero.

Oltre a YouTube, anche altre aziende tecnologiche hanno iniziato a occuparsi degli account inattivi. Elon Musk, proprietario di Twitter, ha recentemente annunciato l'intenzione di eliminare gli account inattivi, suscitando preoccupazioni simili per la conservazione dei ricordi digitali e della storia di Internet.

