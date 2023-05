Google zmieniło swoje zasady dotyczące nieaktywnych kont, aby wyjaśnić, że filmy z YouTube nie będą już usuwane z kont, które nie były aktywne od dwóch lat. Aktualizacja nastąpiła po reakcjach internautów zaniepokojonych zachowaniem starych kont YouTube, które zawierają bogactwo historii Internetu i osobistych wspomnień, w tym treści od zmarłych użytkowników.

Początkowo Google stwierdziło, że każde nieaktywne konto zostanie usunięte po dwóch latach nieaktywności. Jednak po otrzymaniu opinii firma zmieniła swoją politykę, aby wykluczyć filmy YouTube z procesu usuwania. Zaktualizowana polityka brzmi teraz: "Obecnie nie planujemy usuwania kont z filmami z YouTube".

Głównym powodem wprowadzenia przez Google nowych zasad dotyczących nieaktywnych kont jest walka z oszustwami. W swoim komunikacie firma wyjaśniła, że nieaktywne konta są łatwiejsze do wykorzystania, z 10-krotnie mniejszym prawdopodobieństwem skonfigurowania weryfikacji dwuetapowej w porównaniu z aktywnymi kontami. Po włamaniu, te porzucone konta mogą zostać wykorzystane do kradzieży tożsamości lub do rozprzestrzeniania niechcianych lub złośliwych treści, takich jak spam.

Podczas gdy usuwanie starych kont może zaoszczędzić Google pieniędzy na kosztach serwera, zaktualizowana polityka zapewnia internautom dalszy dostęp do skarbów historycznych treści i cennych wspomnień na YouTube. W przypadku innych usług Google, takich jak Google Workspace i Zdjęcia Google, proces usuwania rozpocznie się dopiero w grudniu 2023 r., począwszy od kont, które zostały usunięte i nigdy więcej nie były używane.

Użytkownicy ze starymi kontami będą mieli wystarczająco dużo czasu na zalogowanie się i zabezpieczenie swoich treści, przy czym Google definiuje aktywność jako coś tak prostego, jak użycie Google do zalogowania się do innej aplikacji. Przed usunięciem konta Google wyśle użytkownikowi wiele powiadomień, w tym na adres odzyskiwania.

Oprócz YouTube, inne firmy technologiczne również zaczęły zajmować się nieaktywnymi kontami. Właściciel Twittera, Elon Musk, ogłosił niedawno plany usunięcia nieaktywnych kont, wywołując podobne obawy o zachowanie cyfrowych wspomnień i historii Internetu.

