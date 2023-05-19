Google, etkin olmayan hesap politikasını revize ederek YouTube videolarının iki yıl içinde etkin olmayan hesaplardan artık silinmeyeceğini açıklığa kavuşturdu. Güncelleme, ölen kullanıcıların içerikleri de dahil olmak üzere zengin bir internet geçmişi ve kişisel anılar içeren eski YouTube hesaplarının korunması konusunda endişe duyan internet kullanıcılarının tepkilerini takip ediyor.

Başlangıçta Google, etkin olmayan herhangi bir hesabın iki yıl işlem yapılmadığında silineceğini belirtti. Ancak geri bildirim aldıktan sonra şirket, politikasını değiştirerek YouTube videolarını silme işleminin dışında tuttu. Güncellenen politika gönderisinde artık "Şu anda YouTube videoları içeren hesapları silme planımız yok" yazıyor.

Google'ın yeni etkin olmayan hesap politikasının temel nedeni, sahtekarlıkla mücadele etmektir. Şirket yaptığı duyuruda, etkin olmayan hesapların istismar edilmesinin daha kolay olduğunu ve etkin hesaplara kıyasla iki adımlı doğrulama kurulumuna sahip olma olasılığının 10 kat daha az olduğunu açıkladı. Bir kez ele geçirildiğinde, bu terk edilmiş hesaplar kimlik hırsızlığı veya spam gibi istenmeyen veya kötü amaçlı içeriği yaymak için kullanılabilir.

Eski hesapların silinmesi, Google'ın sunucu maliyetlerinde tasarruf etmesini sağlayabilirken, güncellenen politika, internet kullanıcılarının YouTube'daki tarihi içerik hazinelerine ve değerli anılara erişmeye devam edebilmelerini sağlar. Google Workspace ve Google Fotoğraflar gibi diğer Google hizmetleri için silme işlemi, silinen ve bir daha hiç kullanılmayan hesaplardan başlayarak Aralık 2023'e kadar başlamayacaktır.

Google, etkinliği başka bir uygulamada oturum açmak için Google'ı kullanmak kadar basit bir şey olarak tanımladığından, eski hesapları olan kullanıcıların oturum açmak ve içeriklerini güvence altına almak için yeterli zamanı olacaktır. Bir hesabı silmeden önce Google, kurtarma adresi de dahil olmak üzere kullanıcıya birden çok bildirim gönderir.

YouTube'un yanı sıra diğer teknoloji şirketleri de etkin olmayan hesapları ele almaya başladı. Twitter'ın sahibi Elon Musk kısa bir süre önce, kullanılmayan hesapları temizlemeyi planladığını açıklayarak, dijital anıları ve internet geçmişini koruma konusunda benzer endişelere yol açtı.

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