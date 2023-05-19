谷歌已经修订了其非活动账户政策，明确了两年内没有活动的账户中的YouTube视频将不再被删除。这项更新是在网民对保留老的YouTube账户的反感之后进行的，这些账户包含了大量的互联网历史和个人记忆，包括已故用户的内容。

最初，谷歌表示，任何不活跃的账户将在两年不活跃后被删除。然而，在收到反馈后，该公司修改了政策，将YouTube 视频排除在删除过程之外。更新后的政策帖子现在写道："我们目前没有计划删除有YouTube视频的账户"。

谷歌制定新的不活跃账户政策的主要原因是为了打击欺诈。该公司在公告中解释说，不活跃账户更容易被利用，与活跃账户相比，设置了两步验证的可能性要小10倍。一旦被破坏，这些被遗弃的账户可以被用于身份盗窃或传播不需要的或恶意的内容，如垃圾邮件。

虽然删除旧账户可能为谷歌节省服务器成本，但更新的政策确保互联网用户可以继续访问YouTube上的历史内容和珍贵的记忆。对于谷歌的其他服务，如谷歌工作区和谷歌照片，删除过程将在2023年12月才开始，从那些被删除且不再使用的账户开始。

拥有旧账户的用户将有充足的时间来登录和保护他们的内容，谷歌将活动定义为使用谷歌登录另一个应用程序这样简单的事情。在删除一个账户之前，谷歌将向用户发送多个通知，包括向他们的恢复地址发送通知。

除了YouTube，其他科技公司也已经开始处理不活跃账户。Twitter老板Elon Musk最近宣布了清除休眠账户的计划，引发了对保存数字记忆和互联网历史的类似关注。

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