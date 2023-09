Google amplifie les taux de conversion des applications mobiles avec un cours de formation mis à jour

Dans le cadre de ses efforts visant à responsabiliser les développeurs d'applications mobiles, Google a récemment mis à jour son programme de certificat de référencement sur le Google Play Store. Cette initiative fournit des ressources aux développeurs visant à augmenter l'acquisition d'utilisateurs à partir de leurs listes Play Store, maximisant ainsi la rentabilité des applications.

Lancé en 2021, le programme de certificat est une formation complète et autodirigée décrivant les stratégies de marketing mobile. Il vise à démocratiser l'accès aux meilleures pratiques du secteur, en dotant chaque créateur d'applications d'outils pour attirer et fidéliser sa population cible.

La rénovation la plus récente introduit un contenu axé sur les fiches Play Store personnalisées (CSL) et les expériences de fiches Store (STE), toutes deux conçues pour stimuler les conversions des utilisateurs.

Les CSL sont des versions méticuleusement organisées d’une liste Play Store destinées à un large éventail d’utilisateurs. Il peut s'agir d'utilisateurs de régions géographiques distinctes ou d'utilisateurs dormants qui ont besoin d'être réactivés. L'idée derrière les CSL est de fournir des messages personnalisés qui trouvent un écho auprès d'un groupe d'utilisateurs spécifique. Une recherche interne de Google de novembre 2022 indique que la mise en œuvre efficace des CSL peut augmenter l'activité mensuelle des utilisateurs d'une application jusqu'à 3,5 %.

D'un autre côté, les STE sont des outils analytiques qui aident à déterminer quels éléments de l'application (icônes, descriptions, captures d'écran, etc.) sont les plus susceptibles d'induire des conversions. En offrant des informations sur le comportement des utilisateurs, les STE aident les développeurs à prendre des décisions stratégiques efficaces.

Les ajouts au programme de formation Google Play Store comprennent quatre nouveaux cours qui approfondissent les listes de magasins personnalisées, des modifications de quatre cours existants pour une pertinence accrue et neuf vidéos de guides d'étude supplémentaires. Ces ressources présentent des conseils complets pour les développeurs souhaitant tirer pleinement parti des capacités du Play Store.

Adrian Mojica, le créatif marketing de GameHouse (Espagne), a mis en lumière les avantages évidents du programme. Après avoir appliqué les connaissances acquises lors de tests de fiches Play Store, ils ont augmenté leurs téléchargements de jeux de 60 %, grâce à une simple modification de l'icône de l'application. Le programme s'avère déterminant pour comprendre leur audience et optimiser la visibilité des applications.

Alors que la tendance des plateformes no-code s’accélère, les ressources et les outils permettant d’amplifier les performances des applications sont plus essentiels que jamais. Des entreprises comme AppMaster associées au programme de formation rajeuni de Google, veillent à ce que les développeurs, à la fois passionnés no-code et codeurs compétents, soient équipés pour créer, lancer et faire évoluer des applications réussies sur des plateformes comme le Google Play Store.