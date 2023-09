Google verhoogt de conversiepercentages voor mobiele apps met bijgewerkte training

In zijn toegewijde inspanningen om ontwikkelaars van mobiele applicaties te ondersteunen, heeft Google onlangs zijn Google Play Store Listing Certificate-programma bijgewerkt. Dit initiatief biedt hulpmiddelen voor ontwikkelaars die de gebruikersacquisitie via hun Play Store-vermeldingen willen vergroten en uiteindelijk de winstgevendheid van de app willen maximaliseren.

Het certificaatprogramma, geïntroduceerd in 2021, is een uitgebreide, zelfgestuurde training waarin mobiele marketingstrategieën worden uiteengezet. Het streeft ernaar de toegang tot de best practices uit de sector te democratiseren, door elke app-maker te voorzien van tools om zijn doelgroep aan te trekken en te behouden.

De meest recente vernieuwing introduceert inhoud gericht op Custom Store Listings (CSL's) en Store Listing Experiments (STE's), beide ontworpen om gebruikersconversies te stimuleren.

CSL's zijn zorgvuldig samengestelde versies van een Play Store-vermelding die zich richten op een reeks gebruikers. Dit kunnen gebruikers uit verschillende geografische regio's zijn, of slapende gebruikers die opnieuw moeten worden geactiveerd. Het idee achter CSL's is om gepersonaliseerde berichten te leveren die resoneren met een specifieke gebruikersgroep. Uit intern onderzoek van Google uit november 2022 blijkt dat effectief geïmplementeerde CSL's de maandelijkse gebruikersactiviteit van een app met wel 3,5% kunnen verhogen.

Aan de andere kant zijn STE's analysegestuurde tools die helpen bepalen welke app-elementen (pictogrammen, beschrijvingen, schermafbeeldingen, enz.) het meest waarschijnlijk conversies zullen veroorzaken. Door inzicht te bieden in gebruikersgedrag ondersteunen STE’s ontwikkelaars bij het nemen van effectieve strategische beslissingen.

De toevoegingen aan het Google Play Store-trainingsprogramma bestaan ​​uit vier nieuwe cursussen waarin wordt ingegaan op aangepaste winkelvermeldingen, aanpassingen aan vier bestaande cursussen voor meer relevantie, en negen aanvullende studiegidsvideo's. Deze bronnen bieden uitgebreide richtlijnen voor ontwikkelaars die de mogelijkheden van de Play Store volledig willen benutten.

Adrian Mojica, de marketingcreatief van GameHouse (Spanje), wierp licht op de opvallende voordelen van het programma. Nadat ze de opgedane kennis over experimenten met winkelvermeldingen hadden toegepast, verhoogden ze het aantal gamedownloads met maar liefst 60%, dankzij slechts een simpele wijziging in het app-pictogram. Het programma blijkt een belangrijke rol te spelen bij het begrijpen van hun publiek en het optimaliseren van de zichtbaarheid van apps.

Terwijl de trend van no-code platforms zich versnelt, zijn middelen en tools om de prestaties van apps te verbeteren belangrijker dan ooit. Bedrijven als AppMaster in combinatie met het vernieuwde trainingsprogramma van Google zorgen ervoor dat ontwikkelaars, zowel liefhebbers no-code als ervaren codeerders, zijn uitgerust om succesvolle applicaties te creëren, lanceren en schalen op platforms zoals de Google Play Store.