Google, Güncellenmiş Eğitim Kursu İle Mobil Uygulama Dönüşüm Oranlarını Artırıyor

Mobil uygulama geliştiricilerini güçlendirmeye yönelik kararlı çabaları kapsamında Google, yakın zamanda Google Play Mağaza Girişi Sertifika programını güncelledi. Bu girişim, Play Store listelerinden kullanıcı kazanımını artırmayı ve sonuçta uygulama karlılığını en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan geliştiricilere kaynak sağlıyor.

2021'de tanıtılan sertifika programı, mobil pazarlama stratejilerinin ana hatlarını çizen kapsamlı, kendi kendine yönlendirilen bir eğitim kursudur. Her uygulama geliştiriciyi hedef demografisini çekecek ve koruyacak araçlarla donatarak sektörün en iyi uygulamalarına erişimi demokratikleştirmeyi amaçlamaktadır.

En son yenileme, her ikisi de kullanıcı dönüşümlerini desteklemek için tasarlanan Özel Mağaza Girişlerine (CSL'ler) ve Mağaza Girişi Denemelerine (STE'ler) odaklanan içerikleri sunuyor.

CSL'ler, çeşitli kullanıcılara hitap eden bir Play Store girişinin titizlikle seçilmiş versiyonlarıdır. Bunlar, farklı coğrafi bölgelerdeki kullanıcılar veya yeniden etkinleştirilmesi gereken aktif olmayan kullanıcılar olabilir. CSL'lerin arkasındaki fikir, belirli bir kullanıcı grubuna hitap eden kişiselleştirilmiş mesajlar sunmaktır. Google'ın Kasım 2022'de yaptığı şirket içi araştırması, etkili bir şekilde uygulanan CSL'lerin, bir uygulamanın aylık kullanıcı etkinliğini %3,5'e kadar artırabildiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan, STE'ler hangi uygulama öğelerinin (simgeler, açıklamalar, ekran görüntüleri vb.) dönüşümleri tetikleme olasılığının en yüksek olduğunu belirlemeye yardımcı olan analiz odaklı araçlardır. KDU'lar, kullanıcı davranışına ilişkin öngörüler sunarak geliştiricilerin etkili stratejik kararlar almasına destek olur.

Google Play Store Eğitim Programına yapılan eklemeler, özel mağaza listelerini derinlemesine inceleyen dört yeni kurstan, alaka düzeyini artırmak için mevcut dört kursta yapılan değişikliklerden ve dokuz ek çalışma kılavuzu videosundan oluşuyor. Bu kaynaklar, Play Store'un yeteneklerinden tam olarak yararlanmayı amaçlayan geliştiriciler için kapsamlı rehberlik sunar.

GameHouse'un (İspanya) pazarlama yaratıcısı Adrian Mojica, programın göze çarpan faydalarına ışık tutuyor. Edindikleri bilgileri mağaza listeleme deneylerinde uyguladıktan sonra, uygulama simgesinde basit bir değişiklik yaparak oyun indirmelerini %60 gibi muazzam bir oranda artırdılar. Program, hedef kitlelerini anlama ve uygulama görünürlüğünü optimize etme konusunda etkili olduğunu kanıtlıyor.

no-code platform trendi hızlanırken, uygulama performansını artıracak kaynaklar ve araçlar her zamankinden daha kritik hale geldi. AppMaster gibi şirketler, Google'ın yenilenen eğitim programıyla birleştiğinde, hem no-code meraklılar hem de yetkin kodlayıcılar olan geliştiricilerin, Google Play Store gibi platformlarda başarılı uygulamalar oluşturmak, başlatmak ve ölçeklendirmek için gerekli donanıma sahip olmalarını sağlıyor.