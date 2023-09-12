Google повышает коэффициент конверсии мобильных приложений с помощью обновленного учебного курса

Стремясь расширить возможности разработчиков мобильных приложений, компания Google недавно обновила свою программу сертификации листинга Google Play Store. Эта инициатива предоставляет ресурсы разработчикам, стремящимся увеличить привлечение пользователей из своих списков в Play Store, что в конечном итоге максимизирует прибыльность приложений.

Программа сертификации, представленная в 2021 году, представляет собой комплексный курс самостоятельного обучения, в котором описываются стратегии мобильного маркетинга. Он стремится демократизировать доступ к лучшим практикам отрасли, снабжая каждого производителя приложений инструментами для привлечения и удержания целевой аудитории.

В последнем обновлении представлен контент, ориентированный на пользовательские списки магазинов (CSL) и эксперименты со страницами магазинов (STE), которые предназначены для повышения конверсии пользователей.

CSL — это тщательно подобранные версии страниц Play Store, предназначенные для широкого круга пользователей. Это могут быть пользователи из разных географических регионов или неактивные пользователи, которым требуется повторная активация. Идея CSL заключается в предоставлении персонализированных сообщений, которые находят отклик у конкретной группы пользователей. Внутреннее исследование Google, проведенное в ноябре 2022 года, показывает, что эффективное внедрение CSL может повысить ежемесячную активность пользователей приложения до 3,5%.

С другой стороны, STE — это аналитические инструменты, которые помогают определить, какие элементы приложения (значки, описания, снимки экрана и т. д.) с наибольшей вероятностью вызовут конверсию. Предоставляя информацию о поведении пользователей, STE помогают разработчикам принимать эффективные стратегические решения.

Дополнения к программе обучения Google Play Store включают четыре новых курса, посвященных пользовательским спискам магазинов, модификации четырех существующих курсов для повышения актуальности и девять дополнительных обучающих видеороликов. Эти ресурсы представляют собой комплексное руководство для разработчиков, стремящихся в полной мере использовать возможности Play Store.

Адриан Мохика, креативный директор по маркетингу GameHouse (Испания), пролил свет на очевидные преимущества программы. Применив полученные знания в экспериментах со списком приложений, они увеличили загрузку своих игр на колоссальные 60% за счет простого изменения значка приложения. Программа помогает понять свою аудиторию и оптимизировать видимость приложений.

В то время как тенденция развития платформ no-code ускоряется, ресурсы и инструменты для повышения производительности приложений становятся более важными, чем когда-либо. Такие компании, как AppMaster в сочетании с обновленной программой обучения Google гарантируют, что разработчики, как энтузиасты no-code, так и опытные программисты, имеют все необходимое для создания, запуска и масштабирования успешных приложений на таких платформах, как Google Play Store.