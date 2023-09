Google amplia taxas de conversão de aplicativos para dispositivos móveis com curso de treinamento atualizado

Em seus esforços para capacitar os desenvolvedores de aplicativos móveis, o Google atualizou recentemente seu programa de certificação de listagem na Google Play Store. Esta iniciativa fornece recursos para desenvolvedores que desejam aumentar a aquisição de usuários nas listagens da Play Store, maximizando, em última análise, a lucratividade do aplicativo.

Introduzido em 2021, o programa de certificação é um curso de treinamento abrangente e autodirigido que descreve estratégias de marketing móvel. Procura democratizar o acesso às melhores práticas da indústria, equipando cada criador de aplicações com ferramentas para atrair e reter o seu público-alvo.

A reforma mais recente apresenta conteúdo com foco em listagens de lojas personalizadas (CSLs) e experimentos de listagem de lojas (STEs), ambos projetados para aumentar as conversões dos usuários.

CSLs são versões meticulosamente selecionadas de uma listagem da Play Store atendendo a uma variedade de usuários. Podem ser usuários de regiões geográficas distintas ou usuários inativos que precisam de reativação. A ideia por trás dos CSLs é fornecer mensagens personalizadas que repercutam em um grupo de usuários específico. A pesquisa interna do Google de novembro de 2022 postula que CSLs implementadas de forma eficaz podem aumentar a atividade mensal do usuário de um aplicativo em até 3,5%.

Por outro lado, STEs são ferramentas baseadas em análises que ajudam a determinar quais elementos do aplicativo (ícones, descrições, capturas de tela, etc.) têm maior probabilidade de induzir conversões. Ao oferecer insights sobre o comportamento do usuário, os STEs apoiam os desenvolvedores na tomada de decisões estratégicas eficazes.

As adições ao Programa de treinamento da Google Play Store consistem em quatro novos cursos que se aprofundam nas listagens da loja personalizadas, modificações em quatro cursos existentes para maior relevância e nove vídeos complementares de guias de estudo. Esses recursos apresentam orientações abrangentes para desenvolvedores que desejam aproveitar ao máximo os recursos da Play Store.

Adrian Mojica, o criativo de marketing da GameHouse (Espanha), esclareceu os benefícios evidentes do programa. Depois de aplicar o conhecimento adquirido em experimentos com listagem de lojas, eles aumentaram os downloads de jogos em impressionantes 60%, com apenas uma simples alteração no ícone do aplicativo. O programa é fundamental para compreender seu público e otimizar a visibilidade do aplicativo.

Embora a tendência da plataforma no-code se acelere, os recursos e ferramentas para amplificar o desempenho dos aplicativos são mais críticos do que nunca. Empresas como AppMaster juntamente com o programa de treinamento rejuvenescido do Google, estão garantindo que os desenvolvedores, tanto entusiastas no-code quanto programadores proficientes, estejam equipados para criar, lançar e dimensionar aplicativos de sucesso em plataformas como a Google Play Store.