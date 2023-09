Google zwiększa współczynniki konwersji aplikacji mobilnych dzięki zaktualizowanemu kursowi szkoleniowemu

W ramach swoich wysiłków na rzecz wspierania twórców aplikacji mobilnych firma Google zaktualizowała niedawno swój program certyfikatów z informacjami o sklepie Google Play. Ta inicjatywa zapewnia zasoby programistom, których celem jest zwiększenie pozyskiwania użytkowników z ofert w Sklepie Play, co ostatecznie maksymalizuje rentowność aplikacji.

Wprowadzony w 2021 roku program certyfikatów to kompleksowe, samodzielne szkolenie przedstawiające strategie marketingu mobilnego. Ma na celu demokratyzację dostępu do najlepszych praktyk branżowych, wyposażając każdego twórcę aplikacji w narzędzia umożliwiające przyciągnięcie i utrzymanie docelowej grupy demograficznej.

W ramach ostatniej aktualizacji wprowadzono treści skupiające się na niestandardowych informacjach o sklepie (CSL) i eksperymentach z listą sklepów (STE), oba zaprojektowane w celu zwiększenia konwersji użytkowników.

Listy CSL to starannie opracowane wersje wpisów w Sklepie Play przeznaczone dla szerokiego grona użytkowników. Mogą to być użytkownicy z różnych regionów geograficznych lub użytkownicy nieaktywni, którzy wymagają ponownej aktywacji. Ideą CSL jest dostarczanie spersonalizowanych wiadomości, które trafiają do określonej grupy użytkowników. Wewnętrzne badanie Google z listopada 2022 r. wskazuje, że skutecznie wdrożone listy CSL mogą zwiększyć miesięczną aktywność użytkowników aplikacji nawet o 3,5%.

Z drugiej strony STE to narzędzia oparte na analizach, które pomagają określić, które elementy aplikacji (ikony, opisy, zrzuty ekranu itp.) z największym prawdopodobieństwem wywołają konwersję. Oferując wgląd w zachowania użytkowników, STE wspierają programistów w podejmowaniu skutecznych decyzji strategicznych.

Dodatki do programu szkoleniowego Sklepu Google Play obejmują cztery nowe kursy dotyczące niestandardowych informacji o sklepach, modyfikacje czterech istniejących kursów w celu zwiększenia ich przydatności oraz dziewięć dodatkowych filmów z przewodnikami po nauce. Zasoby te zawierają kompleksowe wskazówki dla programistów, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości Sklepu Play.

Adrian Mojica, kreatywny marketing z GameHouse (Hiszpania), rzucił światło na widoczne zalety programu. Wykorzystując zdobytą wiedzę na temat eksperymentów z listami sklepów, zwiększyli liczbę pobrań gier aż o 60% dzięki prostej zmianie ikony aplikacji. Program odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu odbiorców i optymalizacji widoczności aplikacji.

Podczas gdy trend platform no-code przyspiesza, zasoby i narzędzia zwiększające wydajność aplikacji są ważniejsze niż kiedykolwiek. Firmy takie jak AppMaster w połączeniu z odnowionym programem szkoleniowym Google zapewniają programistom, zarówno entuzjastom pracy no-code jak i biegłym programistom, sprzęt umożliwiający tworzenie, uruchamianie i skalowanie skutecznych aplikacji na platformach takich jak Sklep Google Play.