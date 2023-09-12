Google 通过更新培训课程提高移动应用转化率

为了致力于为移动应用程序开发人员提供支持，Google 最近更新了其 Google Play 商店列表证书计划。该计划为开发者提供资源，旨在增加 Play 商店列表中的用户获取量，最终最大限度地提高应用盈利能力。

该证书计划于 2021 年推出，是一门全面的自主培训课程，概述了移动营销策略。它旨在使行业最佳实践的获取民主化，为每个应用程序制造商提供吸引和留住目标人群的工具。

最近的翻新引入了专注于自定义商品详情 (CSL) 和商品详情实验 (STE) 的内容，这两者都旨在提高用户转化率。

CSL 是精心策划的 Play 商店列表版本，可满足各种用户的需求。这些用户可以是来自不同地理区域的用户，也可以是需要重新激活的休眠用户。 CSL 背后的理念是提供与特定用户组产生共鸣的个性化消息传递。 Google 自 2022 年 11 月起进行的内部研究表明，有效实施 CSL 可以使应用程序的每月用户活动增加高达 3.5%。

另一方面，STE 是分析驱动的工具，可帮助确定哪些应用元素（图标、描述、屏幕截图等）最有可能引发转化。通过提供对用户行为的洞察，STE 支持开发人员做出有效的战略决策。

Google Play 商店培训计划的新增内容包括四门深入研究自定义商店列表的新课程、对四门现有课程进行的修改以提高相关性，以及九个补充学习指南视频。这些资源为旨在充分利用 Play 商店功能的开发人员提供了全面的指导。

来自 GameHouse（西班牙）的营销创意人员 Adrian Mojica 阐述了该计划的显着优势。将所获得的知识应用于商品详情实验后，他们仅通过简单更改应用图标，就将游戏下载量提高了 60%。事实证明，该计划有助于了解受众并优化应用程序可见性。

尽管no-code平台趋势不断加速，但提高应用程序性能的资源和工具比以往任何时候都更加重要。 AppMaster等公司与 Google 重新焕发活力的培训计划相结合，确保开发人员（无论是no-code爱好者还是熟练的编码人员）有能力在 Google Play 商店等平台上创建、启动和扩展成功的应用程序。