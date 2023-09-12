تعمل Google على تضخيم معدلات تحويل تطبيقات الهاتف المحمول من خلال دورة تدريبية محدثة

في إطار جهودها الملتزمة لتمكين مطوري تطبيقات الهاتف المحمول، قامت Google مؤخرًا بتحديث برنامج شهادة قائمة متجر Google Play الخاص بها. توفر هذه المبادرة موارد للمطورين الذين يهدفون إلى زيادة اكتساب المستخدمين من قوائم متجر Play الخاصة بهم، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة ربحية التطبيق إلى الحد الأقصى.

تم تقديم برنامج الشهادة في عام 2021، وهو عبارة عن دورة تدريبية شاملة ذاتية التوجيه تحدد استراتيجيات التسويق عبر الهاتف المحمول. وهي تسعى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى أفضل ممارسات الصناعة، وتزويد كل صانع تطبيقات بالأدوات اللازمة لجذب الفئة السكانية المستهدفة والاحتفاظ بها.

تقدم عملية التجديد الأخيرة محتوى يركز على قوائم المتاجر المخصصة (CSL) وتجارب قوائم المتاجر (STEs)، وكلاهما مصمم لتعزيز تحويلات المستخدمين.

إن CSLs عبارة عن إصدارات منسقة بدقة من قائمة متجر Play التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين. يمكن أن يكون هؤلاء مستخدمين من مناطق جغرافية مختلفة، أو مستخدمين خاملين يحتاجون إلى إعادة التنشيط. الفكرة وراء CSLs هي تقديم رسائل مخصصة لها صدى لدى مجموعة مستخدمين محددة. تفترض الأبحاث الداخلية التي أجرتها Google اعتبارًا من نوفمبر 2022 أن قوائم حجب الخدمة التي تم تنفيذها بشكل فعال يمكن أن تزيد من نشاط المستخدم الشهري للتطبيق بنسبة تصل إلى 3.5%.

من ناحية أخرى، تعد STEs أدوات تعتمد على التحليلات وتساعد في تحديد عناصر التطبيق (الأيقونات، والأوصاف، ولقطات الشاشة، وما إلى ذلك) التي من المرجح أن تؤدي إلى تحويلات. من خلال تقديم رؤى حول سلوك المستخدم، تدعم STEs المطورين في اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة.

تتكون الإضافات إلى برنامج التدريب على متجر Google Play من أربع دورات تدريبية جديدة تتعمق في قوائم المتاجر المخصصة، وتعديلات على أربع دورات تدريبية موجودة لزيادة الملاءمة، وتسعة مقاطع فيديو دليل دراسة تكميلية. تقدم هذه الموارد إرشادات شاملة للمطورين الذين يهدفون إلى الاستفادة الكاملة من إمكانات متجر Play.

ألقى Adrian Mojica، المبدع التسويقي من شركة GameHouse (إسبانيا)، الضوء على الفوائد الواضحة للبرنامج. وبعد تطبيق المعرفة المكتسبة في تجارب قوائم المتاجر، تمكنوا من زيادة تنزيلات ألعابهم بنسبة هائلة بلغت 60%، من خلال مجرد تغيير بسيط في أيقونة التطبيق. أثبت البرنامج فعاليته في فهم جمهورهم وتحسين رؤية التطبيق.

بينما يتسارع اتجاه النظام الأساسي no-code ، أصبحت الموارد والأدوات اللازمة لتضخيم أداء التطبيق أكثر أهمية من أي وقت مضى. تعمل شركات مثل AppMaster ، إلى جانب برنامج التدريب المتجدد من Google، على ضمان أن المطورين، سواء no-code أو المبرمجين ذوي الكفاءة، مجهزون لإنشاء التطبيقات الناجحة وإطلاقها وتوسيع نطاقها على منصات مثل متجر Google Play.