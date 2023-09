Google amplifica i tassi di conversione delle app mobili con un corso di formazione aggiornato

Nel suo impegno volto a potenziare gli sviluppatori di applicazioni mobili, Google ha recentemente aggiornato il suo programma di certificazione della scheda del Google Play Store. Questa iniziativa fornisce risorse agli sviluppatori che mirano ad aumentare l'acquisizione di utenti dalle proprie inserzioni nel Play Store, massimizzando in definitiva la redditività delle app.

Introdotto nel 2021, il programma di certificazione è un corso di formazione completo e autogestito che delinea le strategie di marketing mobile. Cerca di democratizzare l'accesso alle migliori pratiche del settore, dotando ogni produttore di app di strumenti per attrarre e trattenere il proprio target demografico.

La ristrutturazione più recente introduce contenuti incentrati su elenchi di negozi personalizzati (CSL) ed esperimenti di elenchi di negozi (STE), entrambi progettati per rafforzare le conversioni degli utenti.

I CSL sono versioni meticolosamente curate di un elenco del Play Store rivolto a una vasta gamma di utenti. Possono essere utenti provenienti da regioni geografiche distinte o utenti dormienti che necessitano di riattivazione. L'idea alla base dei CSL è fornire messaggi personalizzati che risuonino con uno specifico gruppo di utenti. Una ricerca interna di Google del novembre 2022 ipotizza che i CSL implementati in modo efficace possano aumentare l'attività mensile degli utenti di un'app fino al 3,5%.

D'altro canto, gli STE sono strumenti basati sull'analisi che aiutano a determinare quali elementi dell'app (icone, descrizioni, screenshot, ecc.) hanno maggiori probabilità di indurre conversioni. Offrendo approfondimenti sul comportamento degli utenti, gli STE supportano gli sviluppatori nel prendere decisioni strategiche efficaci.

Le aggiunte al programma di formazione del Google Play Store consistono in quattro nuovi corsi che approfondiscono elenchi di negozi personalizzati, modifiche a quattro corsi esistenti per una maggiore pertinenza e nove video guida allo studio supplementari. Queste risorse presentano una guida completa per gli sviluppatori che desiderano sfruttare appieno le funzionalità del Play Store.

Adrian Mojica, il creativo del marketing di GameHouse (Spagna), ha fatto luce sugli evidenti vantaggi del programma. Dopo aver applicato le conoscenze acquisite agli esperimenti con la scheda dello Store, hanno aumentato i download dei giochi di ben il 60%, semplicemente modificando l'icona dell'app. Il programma si rivela determinante per comprendere il loro pubblico e ottimizzare la visibilità dell'app.

Mentre la tendenza delle piattaforme no-code accelera, le risorse e gli strumenti per amplificare le prestazioni delle app sono più importanti che mai. Aziende come AppMaster insieme al rinnovato programma di formazione di Google, stanno garantendo che gli sviluppatori, sia appassionati no-code che programmatori esperti, siano attrezzati per creare, lanciare e scalare applicazioni di successo su piattaforme come Google Play Store.