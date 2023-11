Google améliore l'expérience générative de recherche grâce à la génération d'images et à la rédaction de brouillons basées sur l'IA

Google a mis à niveau son utilitaire de recherche basé sur l'IA, Search Generative Experience (SGE), offrant la capacité de créer des images et d'améliorer la rédaction de brouillons. En affinant son avantage concurrentiel, le géant de la recherche égale l'intégration de son rival Bing avec DALLE-E 3 d'OpenAI, permettant aux utilisateurs de générer des images directement à partir des invites SGE. Un outil innovant pour rédiger des brouillons dans SGE a été introduit, offrant aux utilisateurs la possibilité de modifier la longueur et la tonalité de leur sortie.

Cette innovation annonce une série de mises à jour prévues pour transformer SGE, reflétant le rythme effréné des progrès de l’IA. Au cours des derniers mois, SGE s'est doté de fonctionnalités à valeur ajoutée, notamment la synthèse de phrases utilisant la technologie de l'IA, la définition d'une terminologie inconnue, la rationalisation de l'expérience de codage et l'intégration d'options de voyage et de recherche de produits.

La nouvelle fonctionnalité d'image propulsée par l'IA permet aux utilisateurs de converser avec le système SGE, en lui ordonnant de personnaliser les images, qu'il s'agisse de dessins, d'images ou de rendus artistiques. Après avoir spécifié les attributs de l'image, SGE produira quatre réponses visuelles dans le cadre de la session interactive. Les utilisateurs peuvent ensuite appuyer sur ces images pour les télécharger sous forme de fichiers .png ou manipuler des invites pour différents résultats. Cette conception unique de l'utilitaire d'image s'appuie sur le modèle texte-image Imagen de Google.

Google étend cette fonctionnalité à sa plateforme de recherche d'images, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent formuler de nouvelles images à partir d'invites dans leurs résultats de recherche, facilitant ainsi l'optimisation des images. Conscient des dangers liés à la création d'images par l'IA, en particulier lorsqu'il s'agit de générer des images inappropriées et explicites, Google a veillé à ce que cette nouvelle fonctionnalité ne soit accessible qu'aux utilisateurs adultes. Bien que la base d'utilisateurs de SGE ait été récemment élargie pour accueillir les adolescents, l'outil de génération d'images restera exclusivement utilisable pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Google réfléchit minutieusement au déploiement responsable de cette technologie révolutionnaire, intégrant par conséquent des paramètres de filtrage stricts dans la conception de l'application. Ces filtres s'efforcent d'empêcher la génération d'images d'IA qui contreviennent aux politiques de Google concernant les contenus nuisibles, trompeurs ou explicites, ou d'images violant ses politiques d'utilisation stipulées pour l'IA générative.

Pour lutter contre la désinformation, le géant de la recherche a également restreint de manière proactive la création de visages humains photoréalistes ou d’images portant les noms de personnalités éminentes. Les retours des utilisateurs joueront un rôle important dans l’amélioration de cette offre technologique, Google intégrant un système de feedback dans Google Search Labs. De plus, toutes les images fabriquées par l’IA porteront des balises de métadonnées et un filigrane non visible affirmant leurs origines synthétiques – une fonctionnalité optimisée par SynthID.

Dans un premier temps, ces améliorations sont actuellement accessibles à un sous-ensemble d'utilisateurs de SGE, avec des plans pour étendre le service à une base d'utilisateurs plus large au cours des prochaines semaines. Malgré l'extension récente de SGE à l'Inde et au Japon, ces ajouts sont actuellement limités aux États-Unis et exclusivement disponibles en anglais.

