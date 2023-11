Google verbetert de zoekgeneratieve ervaring met AI-gestuurde beeldgeneratie en conceptschrijven

Google heeft zijn met AI doordrenkte zoekhulpprogramma, de Search Genative Experience (SGE), geüpgraded, met de mogelijkheid om afbeeldingen te maken en het schrijven van concepten te verbeteren. Door zijn concurrentievoordeel te verfijnen, komt de zoekgigant overeen met de integratie van zijn rivaal Bing met DALLE-E 3 van OpenAI, waardoor gebruikers rechtstreeks afbeeldingen kunnen genereren vanaf SGE-prompts. Er is een innovatief hulpmiddel geïntroduceerd om concepten binnen SGE te schrijven, waardoor gebruikers de mogelijkheid krijgen om de lengte en tonaliteit van hun uitvoer te wijzigen.

Deze innovatie luidt een reeks updates in die naar verwachting SGE zullen transformeren en het hectische tempo van de vooruitgang op het gebied van AI zullen weerspiegelen. De afgelopen maanden is SGE uitgerust met mogelijkheden met toegevoegde waarde, waaronder het samenvatten van zinnen met behulp van AI-technologie, het definiëren van onbekende terminologie, het stroomlijnen van codeerervaringen en het integreren van reis- en productzoekopties.

Met de nieuwe AI-aangedreven beeldfunctionaliteit kunnen gebruikers met het SGE-systeem praten en het opdracht geven afbeeldingen aan te passen, of het nu gaat om tekeningen, afbeeldingen of artistieke weergaven. Na het specificeren van de beeldattributen zal SGE vier visuele reacties produceren als onderdeel van de interactieve sessie. Gebruikers kunnen vervolgens op deze afbeeldingen tikken om ze als PNG-bestanden te downloaden of aanwijzingen voor verschillende resultaten te manipuleren. Dit unieke ontwerp van het afbeeldingshulpprogramma is gebaseerd op het tekst-naar-afbeelding-model Imagen van Google.

Google breidt deze functie uit naar zijn Image Search-platform, waarbij gebruikers nieuwe afbeeldingen kunnen formuleren op basis van prompts in hun zoekresultaten, waardoor beeldoptimalisatie wordt vergemakkelijkt. Google erkent de gevaren van het maken van AI-beelden, vooral bij het genereren van ongepast expliciete afbeeldingen, en heeft ervoor gezorgd dat deze nieuwe functie alleen toegankelijk is voor volwassen gebruikers. Hoewel de gebruikersbasis van SGE onlangs is uitgebreid om tieners tegemoet te komen, zal de tool voor het genereren van afbeeldingen uitsluitend bruikbaar blijven voor personen van 18 jaar en ouder.

Google overweegt grondig de verantwoorde inzet van deze revolutionaire technologie en neemt daarom strenge filterparameters op in het ontwerp van de applicatie. Deze filters proberen het genereren van AI-beelden te voorkomen die in strijd zijn met het beleid van Google inzake schadelijke, misleidende of expliciete inhoud, of van afbeeldingen die het vastgestelde gebruiksbeleid voor generatieve AI schenden.

Om desinformatie tegen te gaan heeft de zoekgigant ook proactief de creatie van fotorealistische menselijke gezichten of afbeeldingen met de namen van prominente personen beperkt. Gebruikersfeedback zal een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van dit technologische aanbod, waarbij Google een feedbacksysteem integreert in Google Search Labs. Bovendien zullen alle door AI vervaardigde afbeeldingen metadatatags en niet-zichtbare watermerken dragen die hun synthetische oorsprong bevestigen – een functionaliteit mogelijk gemaakt door SynthID.

Bij een eerste uitrol zijn deze verbeteringen momenteel toegankelijk voor een subgroep van SGE-gebruikers, met plannen om de service de komende weken uit te breiden naar een bredere gebruikersbasis. Ondanks de recente uitbreiding van SGE naar India en Japan, zijn deze toevoegingen momenteel beperkt tot de VS en uitsluitend beschikbaar in het Engels.

