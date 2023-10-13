Google расширяет возможности поиска с помощью создания изображений и написания черновиков на основе искусственного интеллекта

Google обновил свою поисковую утилиту с искусственным интеллектом Search Generative Experience (SGE), которая теперь позволяет создавать изображения и усовершенствовать написание черновиков. Укрепляя свои конкурентные преимущества, поисковый гигант использует интеграцию своего конкурента Bing с DALLE-E 3 от OpenAI, позволяя пользователям создавать изображения непосредственно из подсказок SGE. Был представлен инновационный инструмент для написания черновиков внутри SGE, предоставляющий пользователям возможность изменять длину и тональность их результатов.

Это нововведение знаменует собой серию обновлений, призванных преобразовать SGE, отражая бешеные темпы развития искусственного интеллекта. В последние месяцы SGE была оснащена дополнительными возможностями, включая суммирование предложений с использованием технологии искусственного интеллекта, определение незнакомой терминологии, оптимизацию процесса кодирования, а также включение возможностей путешествий и поиска продуктов.

Новая функциональность изображений, управляемая искусственным интеллектом, позволяет пользователям взаимодействовать с системой SGE, позволяя ей настраивать изображения, будь то рисунки, изображения или художественные исполнения. После указания атрибутов изображения SGE выдаст четыре визуальных ответа в рамках интерактивного сеанса. Пользователи могут впоследствии нажать на эти изображения, чтобы загрузить их в виде файлов .png или манипулировать подсказками для получения различных результатов. Этот уникальный дизайн утилиты изображений основан на модели преобразования текста в изображение Imagen компании Google.

Google расширяет эту функцию на свою платформу поиска изображений, благодаря чему пользователи могут создавать новые изображения из подсказок в результатах поиска, что облегчает оптимизацию изображений. Осознавая опасность создания изображений с помощью ИИ, особенно при создании неуместно откровенных изображений, Google позаботился о том, чтобы эта новая функция была доступна только взрослым пользователям. Хотя база пользователей SGE недавно была расширена за счет подростков, инструмент для создания изображений по-прежнему будет доступен исключительно лицам в возрасте 18 лет и старше.

Google тщательно рассматривает возможность ответственного внедрения этой революционной технологии, в результате чего в дизайне приложений используются строгие параметры фильтрации. Эти фильтры направлены на предотвращение создания изображений ИИ, которые противоречат политике Google в отношении вредного, вводящего в заблуждение или откровенного контента, а также изображений, нарушающих установленную политику использования генеративного ИИ.

Чтобы обуздать дезинформацию, поисковый гигант также активно ограничил создание фотореалистичных человеческих лиц или изображений с именами выдающихся личностей. Отзывы пользователей будут играть важную роль в совершенствовании этого технологического предложения, поскольку Google интегрирует систему обратной связи в Google Search Labs. Кроме того, все изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, будут иметь теги метаданных и невидимые водяные знаки, подтверждающие их синтетическое происхождение – функциональность, основанная на SynthID.

В качестве первоначального развертывания эти улучшения в настоящее время доступны определенной группе пользователей SGE, и в ближайшие недели планируется распространить услугу на более широкую базу пользователей. Несмотря на недавнее расширение SGE на Индию и Японию, эти дополнения в настоящее время доступны только в США и доступны исключительно на английском языке.

Захватывающие дополнения Google к SGE отражают тенденцию в разработке современных программных решений, когда платформы no-code и low-code такие как AppMaster , набирают популярность благодаря своей простоте использования и гибкости. Они предоставляют платформу, на которой люди могут создавать сложные программные решения без необходимости понимать сложные языки программирования. Такая демократизация технологий способствует инновациям и ускоряет процесс цифровой трансформации во многих отраслях.