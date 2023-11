Google migliora l'esperienza generativa della ricerca con la generazione di immagini e la scrittura di bozze basate sull'intelligenza artificiale

Google ha aggiornato la sua utility di ricerca basata sull'intelligenza artificiale, Search Generative Experience (SGE), offrendo la capacità di creare immagini e una migliore scrittura di bozze. Nel perfezionare il suo vantaggio competitivo, il gigante della ricerca abbina l'integrazione del suo rivale Bing con DALLE-E 3 di OpenAI, consentendo agli utenti di generare immagini direttamente dai prompt SGE. È stato introdotto uno strumento innovativo per scrivere bozze all'interno di SGE, fornendo agli utenti la possibilità di modificare la lunghezza e la tonalità del proprio output.

Questa innovazione preannuncia una serie di aggiornamenti progettati per trasformare SGE, riflettendo il ritmo frenetico del progresso dell’IA. Negli ultimi mesi, SGE è stata dotata di funzionalità a valore aggiunto, tra cui il riepilogo delle frasi utilizzando la tecnologia AI, la definizione di terminologia non familiare, l'ottimizzazione dell'esperienza di codifica e l'integrazione di opzioni di viaggio e di ricerca di prodotti.

La nuova funzionalità di immagine basata sull'intelligenza artificiale consente agli utenti di conversare con il sistema SGE, ordinandogli di personalizzare le immagini, siano esse disegni, immagini o rappresentazioni artistiche. Dopo aver specificato gli attributi dell'immagine, SGE produrrà quattro risposte visive come parte della sessione interattiva. Gli utenti possono successivamente toccare queste immagini per scaricarle come file .png o manipolare le richieste per ottenere risultati diversi. Questo design unico dell'utilità immagine si basa sul modello testo-immagine Imagen di Google.

Google sta estendendo questa funzionalità alla sua piattaforma di ricerca di immagini, in base alla quale gli utenti possono formulare nuove immagini da richieste all'interno dei risultati di ricerca, facilitando l'ottimizzazione delle immagini. Riconoscendo i rischi della creazione di immagini tramite intelligenza artificiale, in particolare nella generazione di immagini inappropriatamente esplicite, Google ha assicurato che questa nuova funzionalità sia accessibile solo agli utenti adulti. Sebbene la base utenti di SGE sia stata recentemente ampliata per accogliere gli adolescenti, lo strumento di generazione delle immagini rimarrà utilizzabile esclusivamente da individui di età pari o superiore a 18 anni.

Google sta valutando attentamente l'implementazione responsabile di questa tecnologia rivoluzionaria, incorporando di conseguenza parametri di filtraggio rigorosi nella progettazione dell'applicazione. Questi filtri tentano di impedire la generazione di immagini di intelligenza artificiale che violano le norme di Google sui contenuti dannosi, fuorvianti o espliciti o di immagini che violano le norme di utilizzo stabilite per l'intelligenza artificiale generativa.

Per frenare la disinformazione, il colosso della ricerca ha anche limitato in modo proattivo la creazione di volti umani o immagini fotorealistiche che portano i nomi di personaggi importanti. Il feedback degli utenti svolgerà un ruolo significativo nel miglioramento di questa offerta tecnologica, con Google che integrerà un sistema di feedback in Google Search Labs. Inoltre, tutte le immagini create dall’intelligenza artificiale recheranno tag di metadati e filigrana non visibile che ne affermeranno le origini sintetiche, una funzionalità supportata da SynthID.

Come implementazione iniziale, questi miglioramenti sono attualmente accessibili a un sottoinsieme di utenti SGE, con piani per estendere il servizio a una base di utenti più ampia nelle prossime settimane. Nonostante la recente espansione di SGE in India e Giappone, queste aggiunte sono attualmente limitate agli Stati Uniti e disponibili esclusivamente in inglese.

