O Google aprimora a experiência geradora de pesquisa com geração de imagens orientada por IA e redação de rascunhos

O Google atualizou seu utilitário de pesquisa com IA, o Search Generative Experience (SGE), com capacidade de criar imagens e redação aprimorada de rascunhos. Ao refinar sua vantagem competitiva, o gigante das buscas iguala a integração de seu rival Bing com o DALLE-E 3 da OpenAI, permitindo aos usuários gerar imagens diretamente de prompts SGE. Foi introduzida uma ferramenta inovadora para escrever rascunhos dentro do SGE, proporcionando aos usuários a capacidade de alterar a duração e a tonalidade de sua produção.

Esta inovação anuncia uma série de atualizações projetadas para transformar a SGE, refletindo o ritmo frenético do avanço da IA. Nos últimos meses, a SGE foi equipada com recursos de valor agregado, incluindo resumo de frases utilizando tecnologia de IA, definição de terminologia desconhecida, simplificação da experiência de codificação e incorporação de viagens e opções de pesquisa de produtos.

A nova funcionalidade de imagem impulsionada por IA permite que os usuários conversem com o sistema SGE, comandando-o para personalizar imagens, sejam desenhos, imagens ou representações artísticas. Ao especificar os atributos da imagem, o SGE produzirá quatro respostas visuais como parte da sessão interativa. Posteriormente, os usuários podem tocar nessas imagens para baixá-las como arquivos .png ou manipular prompts para obter resultados diferentes. Este design exclusivo do utilitário de imagem depende do modelo de texto para imagem Imagen do Google.

O Google está estendendo esse recurso à sua plataforma de pesquisa de imagens, por meio da qual os usuários podem formular novas imagens a partir de prompts nos resultados de pesquisa, facilitando a otimização das imagens. Reconhecendo os perigos da criação de imagens de IA, especialmente na geração de imagens inadequadamente explícitas, o Google garantiu que este novo recurso seja acessível apenas a usuários adultos. Embora a base de usuários do SGE tenha sido ampliada recentemente para acomodar adolescentes, a ferramenta de geração de imagens permanecerá utilizável exclusivamente para indivíduos com 18 anos ou mais.

O Google está considerando cuidadosamente a implantação responsável desta tecnologia revolucionária, incorporando, consequentemente, parâmetros de filtragem rigorosos no design do aplicativo. Esses filtros tentam impedir a geração de imagens de IA que violem as políticas do Google sobre conteúdo prejudicial, enganoso ou explícito, ou imagens que violem suas políticas de uso estipuladas para IA generativa.

Para conter a desinformação, o gigante das buscas também restringiu proativamente a criação de rostos humanos fotorrealistas ou imagens com nomes de indivíduos proeminentes. O feedback dos usuários desempenhará um papel significativo na melhoria desta oferta tecnológica, com o Google integrando um sistema de feedback no Google Search Labs. Além disso, todas as imagens fabricadas por IA terão tags de metadados e marcas d'água não visíveis afirmando suas origens sintéticas – uma funcionalidade desenvolvida pelo SynthID.

Como implementação inicial, essas melhorias estão atualmente acessíveis a um subconjunto de usuários SGE, com planos para estender o serviço a uma base mais ampla de usuários nas próximas semanas. Apesar da recente expansão do SGE para a Índia e o Japão, estas adições estão atualmente restritas aos EUA e disponíveis exclusivamente em inglês.

