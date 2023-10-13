Google, Yapay Zeka Odaklı Görüntü Oluşturma ve Taslak Yazmayla Arama Üretken Deneyimi Geliştiriyor

Google, görsel oluşturma ve gelişmiş taslak yazma kapasitesi sunan yapay zeka destekli arama yardımcı programı Arama Üretken Deneyimini (SGE) yükseltti. Arama devi, rekabet üstünlüğünü geliştirirken, rakibi Bing'in OpenAI'nin DALLE-E 3 entegrasyonuyla eşleştirerek kullanıcıların doğrudan SGE istemlerinden görüntü oluşturmasına olanak tanıyor. SGE'de taslak yazmaya yönelik yenilikçi bir araç kullanıma sunuldu ve kullanıcılara çıktılarının uzunluğunu ve tonunu değiştirme yeteneği kazandırıldı.

Bu yenilik, yapay zeka ilerlemesinin çılgın hızını yansıtan, SGE'yi dönüştürmesi öngörülen bir dizi güncellemenin habercisidir. Son aylarda SGE, yapay zeka teknolojisini kullanan cümle özetleme, alışılmamış terminolojiyi tanımlama, kodlama deneyimini kolaylaştırma ve seyahat ve ürün arama seçeneklerini birleştirme gibi katma değerli yeteneklerle donatıldı.

Yeni yapay zeka destekli görüntü işlevi, kullanıcıların SGE sistemiyle sohbet etmesine olanak tanıyor ve sisteme çizimler, resimler veya sanatsal yorumlar olsun görüntüleri özelleştirme komutunu veriyor. Görüntü niteliklerinin belirlenmesinin ardından SGE, etkileşimli oturumun bir parçası olarak dört görsel yanıt oluşturacaktır. Kullanıcılar daha sonra bu görsellere dokunarak bunları .png dosyaları olarak indirebilir veya farklı sonuçlar için istemleri yönetebilir. Resim yardımcı programının bu benzersiz tasarımı, Google'ın Imagen metinden resme modeline dayanır.

Google bu özelliği, kullanıcıların arama sonuçlarındaki istemlerden yeni görseller formüle edebildiği ve görsel optimizasyonunu kolaylaştırdığı Görsel arama platformuna da genişletiyor. Yapay zekayla görüntü oluşturmanın, özellikle de uygunsuz şekilde müstehcen görseller oluşturmanın tehlikelerinin farkında olan Google, bu yeni özelliğin yalnızca yetişkin kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağladı. Her ne kadar SGE'nin kullanıcı tabanı yakın zamanda gençleri kapsayacak şekilde genişletilmiş olsa da, görüntü oluşturma aracı yalnızca 18 yaş ve üzeri bireyler için kullanılabilir olmaya devam edecektir.

Google, bu devrim niteliğindeki teknolojinin sorumlu bir şekilde dağıtımını kapsamlı bir şekilde düşünüyor ve bunun sonucunda uygulama tasarımına sıkı filtreleme parametreleri dahil ediyor. Bu filtreler, Google'ın zararlı, yanıltıcı veya müstehcen içerikle ilgili politikalarına aykırı olan yapay zeka görüntülerinin veya üretken yapay zeka için öngörülen kullanım politikalarını ihlal eden görüntülerin oluşturulmasını engellemeye çalışır.

Yanlış bilgiyi engellemek için arama devi, fotogerçekçi insan yüzlerinin veya önde gelen kişilerin adlarını taşıyan görsellerin oluşturulmasını da proaktif olarak kısıtladı. Google'ın Google Arama Laboratuvarlarına bir geri bildirim sistemi entegre etmesiyle, kullanıcı geri bildirimleri bu teknolojik teklifin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Ek olarak, yapay zeka tarafından üretilen tüm görüntüler, sentetik kökenlerini doğrulayan meta veri etiketleri ve görünmez filigranlar taşıyacak; bu, SynthID tarafından desteklenen bir işlevselliktir.

İlk kullanıma sunma olarak, bu geliştirmelere şu anda SGE kullanıcılarının bir alt kümesinin erişimine açık olup, önümüzdeki haftalarda hizmetin daha geniş bir kullanıcı tabanına genişletilmesi planlanmaktadır. SGE'nin yakın zamanda Hindistan ve Japonya'yı kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen, bu eklemeler şu anda ABD ile sınırlıdır ve yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.

Google'ın SGE'ye yaptığı heyecan verici eklemeler, AppMaster gibi no-code ve low-code platformların kullanım kolaylığı ve esneklikleri nedeniyle popülerlik kazandığı modern yazılım çözümleri geliştirme trendini yansıtıyor. Bireylerin karmaşık kodlama dillerini anlamalarına gerek kalmadan gelişmiş yazılım çözümleri oluşturabilecekleri bir platform sağlarlar. Teknolojinin bu şekilde demokratikleşmesi, inovasyonu kolaylaştırıyor ve birçok sektörde dijital dönüşüm sürecini hızlandırıyor.