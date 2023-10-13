تعمل Google على تحسين تجربة إنشاء البحث من خلال إنشاء الصور وكتابة المسودة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

قامت شركة Google بتحديث أداة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي تجربة البحث التوليدية (SGE)، والتي تتميز بالقدرة على إنشاء الصور وتحسين كتابة المسودة. ومن خلال تحسين قدرتها التنافسية، تقوم شركة البحث العملاقة بمطابقة تكامل منافستها Bing مع DALLE-E 3 من OpenAI، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صور مباشرة من مطالبات SGE. لقد تم تقديم أداة مبتكرة لكتابة المسودات داخل SGE، مما يوفر للمستخدمين القدرة على تغيير طول ونغمة مخرجاتهم.

يبشر هذا الابتكار بسلسلة من التحديثات المتوقعة لتحويل SGE، مما يعكس الوتيرة المحمومة لتقدم الذكاء الاصطناعي. في الأشهر الأخيرة، تم تجهيز SGE بقدرات القيمة المضافة، بما في ذلك تلخيص الجمل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وتحديد المصطلحات غير المألوفة، وتبسيط تجربة البرمجة، ودمج خيارات السفر والبحث عن المنتج.

تتيح وظيفة الصور الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين التحدث مع نظام SGE، وأمره بتخصيص الصور، سواء كانت رسومات أو صور أو عروض فنية. عند تحديد سمات الصورة، ستنتج SGE أربعة استجابات مرئية كجزء من الجلسة التفاعلية. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك النقر على هذه الصور لتنزيلها كملفات بتنسيق png أو معالجة المطالبات للحصول على نتائج مختلفة. يعتمد هذا التصميم الفريد لأداة الصور المساعدة على نموذج Imagen لتحويل النص إلى صورة من Google.

تعمل Google على توسيع هذه الميزة لتشمل نظامها الأساسي للبحث عن الصور، حيث يمكن للمستخدمين صياغة صور جديدة من خلال المطالبات ضمن نتائج البحث الخاصة بهم، مما يسهل تحسين الصور. وإدراكًا لمخاطر صياغة صور الذكاء الاصطناعي، وخاصة في إنشاء صور صريحة بشكل غير لائق، فقد ضمنت Google أن هذه الميزة الجديدة متاحة فقط للمستخدمين البالغين. على الرغم من توسيع قاعدة مستخدمي SGE مؤخرًا لاستيعاب المراهقين، إلا أن أداة إنشاء الصور ستظل قابلة للاستخدام حصريًا للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

تدرس Google بشكل كامل النشر المسؤول لهذه التقنية الثورية، وبالتالي دمج معايير التصفية الصارمة في تصميم التطبيق. تسعى هذه المرشحات إلى منع إنشاء صور الذكاء الاصطناعي التي تتعارض مع سياسات Google بشأن المحتوى الضار أو المضلل أو الصريح، أو الصور التي تنتهك سياسات الاستخدام المنصوص عليها للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وللحد من المعلومات الخاطئة، قامت شركة البحث العملاقة أيضًا بتقييد بشكل استباقي إنشاء وجوه بشرية واقعية أو صور تحمل أسماء أفراد بارزين. ستلعب تعليقات المستخدمين دورًا مهمًا في تحسين هذا العرض التكنولوجي، حيث تقوم Google بدمج نظام التعليقات في Google Search Labs. بالإضافة إلى ذلك، ستحمل جميع الصور المُصنَّعة بواسطة الذكاء الاصطناعي علامات بيانات وصفية وعلامات مائية غير مرئية تؤكد أصولها الاصطناعية - وهي وظيفة مدعومة من SynthID.

كطرح أولي، يمكن حاليًا الوصول إلى هذه التحسينات لمجموعة فرعية من مستخدمي SGE، مع خطط لتوسيع الخدمة إلى قاعدة المستخدمين الأوسع خلال الأسابيع القادمة. على الرغم من توسيع SGE مؤخرًا إلى الهند واليابان، إلا أن هذه الإضافات تقتصر حاليًا على الولايات المتحدة، وهي متاحة حصريًا باللغة الإنجليزية.

تعكس إضافات Google المثيرة إلى SGE اتجاهًا في تطوير حلول البرمجيات الحديثة، حيث تكتسب الأنظمة الأساسية no-code low-code مثل AppMaster شعبيةً بسبب سهولة استخدامها ومرونتها. أنها توفر منصة يمكن للأفراد من خلالها إنشاء حلول برمجية متطورة دون الحاجة إلى فهم لغات البرمجة المعقدة. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا يسهل الابتكار ويسرع عملية التحول الرقمي عبر العديد من الصناعات.