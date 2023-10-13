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Google 通过人工智能驱动的图像生成和草稿编写增强搜索生成体验

Oct 13, 2023
Google 通过人工智能驱动的图像生成和草稿编写增强搜索生成体验

谷歌升级了其人工智能搜索实用程序搜索生成体验（SGE），具有创建图像和增强草稿写作的能力。为了提高其竞争优势，这家搜索巨头将其竞争对手 Bing 与 OpenAI 的 DALLE-E 3 的集成相匹配，允许用户直接根据 SGE 提示生成图像。引入了一种在 SGE 内编写草稿的创新工具，使用户能够更改其输出的长度和音调。

这项创新预示着 SGE 将会进行一系列更新，反映出人工智能进步的疯狂步伐。近几个月来，SGE 配备了增值功能，包括利用人工智能技术进行句子摘要、定义不熟悉的术语、简化编码体验以及整合旅行和产品搜索选项。

新的人工智能驱动的图像功能允许用户与 SGE 系统对话，命令它定制图像，无论是绘图、图片还是艺术再现。指定图像属性后，SGE 将生成四个视觉响应作为交互会话的一部分。用户随后可以点击这些图像将其下载为 .png 文件或操作提示以获得不同的结果。图像实用程序的这种独特设计依赖于 Google 的 Imagen 文本到图像模型。

谷歌正在将此功能扩展到其图像搜索平台，用户可以根据搜索结果中的提示制定新图像，从而促进图像优化。认识到人工智能图像制作的危险，特别是在生成不恰当的露骨图像方面，谷歌已确保这一新功能仅适用于成年用户。尽管 SGE 的用户群最近已扩大到适合青少年，但该图像生成工具仍将专门供 18 岁及以上的个人使用。

谷歌正在彻底考虑负责任地部署这项革命性技术，因此在应用程序设计中纳入了严格的过滤参数。这些过滤器致力于防止生成违反 Google 关于有害、误导性或露骨内容的政策的 AI 图像，或违反其规定的生成式 AI 使用政策的图像。

为了遏制错误信息，这家搜索巨头还主动限制创建逼真的人脸或带有名人名字的图像。随着谷歌将反馈系统集成到谷歌搜索实验室中，用户反馈将在改进这项技术产品方面发挥重要作用。此外，所有人工智能制作的图像都将带有元数据标签和不可见水印，以确认其合成来源——这是由 SynthID 提供支持的功能。

作为最初的推出，这些增强功能目前可供部分 SGE 用户使用，并计划在未来几周内将服务扩展到更广泛的用户群。尽管 SGE 最近将 SGE 扩展到印度和日本，但这些新增内容目前仅限于美国，并且仅提供英语版本。

Google 对 SGE 的令人兴奋的新增功能反映了现代软件解决方案开发的趋势， AppMasterno-codelow-code平台因其易用性和灵活性而越来越受欢迎。它们提供了一个平台，个人可以在其中创建复杂的软件解决方案，而无需了解复杂的编码语言。这种技术的民主化促进了创新并加速了众多行业的数字化转型进程。

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