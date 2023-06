Google a récemment dévoilé de nouvelles fonctionnalités pour son expérience expérimentale Search Generative Experience (SGE), introduite en mai. En s'appuyant sur ses données propriétaires et sa technologie d'IA, le géant de la recherche vise à créer une expérience plus enrichissante et interactive pour les utilisateurs, en particulier pour les requêtes liées aux voyages et au shopping. Ces améliorations des capacités de recherche constituent une tentative ambitieuse de rivaliser avec des concurrents utilisant l'IA, tels que You.com et Perplexity AI.

Lorsque les utilisateurs se renseignent sur un lieu ou une destination à l'aide de Google Search, ils voient désormais apparaître des instantanés qui compilent des informations essentielles tirées du web, ainsi que des avis d'utilisateurs, des détails sur le profil de l'entreprise et des images. Par exemple, en posant une question telle que "Ce restaurant est-il adapté aux grands groupes ?", l'utilisateur obtiendra un aperçu complet comprenant des informations sur le restaurant provenant de plusieurs sources. De même, lorsque les utilisateurs achètent un produit tel que des haut-parleurs Bluetooth, SGE fournira des facteurs essentiels à prendre en compte, tels que des descriptions de produits, des commentaires, des évaluations, des prix, des images et des recommandations.

Selon Rany Ng, vice-président chargé de la recherche, le SGE de Google se distingue de ses concurrents en s'appuyant sur les données exclusives de l'entreprise, qui comprennent plus de 200 millions de lieux dans le monde et 35 milliards de listes de produits. L'expérience améliorée de SGE vise à fournir des informations précieuses qui guident les utilisateurs dans leur recherche, en simplifiant le processus de planification et en leur permettant de passer plus de temps à profiter de leurs activités.

Parallèlement aux nouvelles fonctionnalités de SGE, Google a également annoncé la prochaine expérience "Add to Sheets". Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'insérer un résultat de recherche directement dans une feuille de calcul et de le partager avec des amis, des membres de la famille ou des collaborateurs sans effort. Pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs devront s'inscrire à Search Labs, le terrain d'essai de Google pour les technologies innovantes liées à la recherche. Actuellement, ce service n'est disponible qu'en anglais pour les utilisateurs américains.

Les progrès des expériences de recherche pilotées par l'IA telles que le SGE de Google et les puissants outils no-code tels qu'AppMaster.io redessinent l'avenir de la recherche en ligne et du développement d'applications, en les rendant plus faciles et plus efficaces pour les entreprises comme pour les consommateurs. Alors que la révolution low-code, no-code continue de prendre de l'ampleur, des plateformes comme AppMaster offrent des solutions clés en main pour créer des applications dorsales, web et mobiles sans écrire une seule ligne de code, ce qui simplifie encore les interactions numériques.