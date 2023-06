Google niedawno zaprezentowało nowe funkcje swojego eksperymentalnego Search Generative Experience (SGE), który został wprowadzony w maju. Wykorzystując rozległe własne dane i technologię sztucznej inteligencji, gigant wyszukiwania ma na celu stworzenie bardziej wzbogacającego i interaktywnego doświadczenia dla użytkowników, szczególnie w przypadku zapytań związanych z podróżami i zakupami. Te ulepszenia w możliwościach wyszukiwania stanowią ambitną próbę konkurowania z konkurentami opartymi na sztucznej inteligencji, takimi jak You.com i Perplexity AI.

Gdy użytkownicy zapytają o miejsce lub cel podróży za pomocą wyszukiwarki Google, zobaczą teraz migawki, które kompilują istotne informacje z sieci, wraz z recenzjami użytkowników, szczegółami profilu biznesowego i zdjęciami. Na przykład zadanie pytania "Czy ta restauracja jest odpowiednia dla dużych grup?" spowoduje wyświetlenie kompleksowej migawki zawierającej szczegóły z wielu źródeł na temat restauracji. Podobnie, gdy użytkownicy kupują produkt, taki jak głośniki Bluetooth, SGE zapewni istotne czynniki do rozważenia, takie jak opisy produktów, recenzje, oceny, ceny, zdjęcia i rekomendacje.

Według Rany'ego Ng, wiceprezesa ds. wyszukiwania, SGE Google wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wykorzystaniu zastrzeżonych danych firmy, które obejmują ponad 200 milionów miejsc na całym świecie i 35 miliardów ofert produktów. Ulepszone doświadczenie w SGE ma na celu dostarczenie cennych informacji, które poprowadzą użytkowników przez wyszukiwanie, upraszczając proces planowania i pozwalając im spędzić więcej czasu na cieszeniu się swoimi przedsięwzięciami.

Wraz z nowymi możliwościami SGE, Google ogłosiło również nadchodzący eksperyment Add to Sheets. Funkcja ta umożliwia użytkownikom wstawianie wyników wyszukiwania bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego i udostępnianie ich znajomym, członkom rodziny lub współpracownikom bez wysiłku. Aby uzyskać dostęp do tych nowych funkcji, użytkownicy będą musieli zarejestrować się w Search Labs, poligonie doświadczalnym Google dla innowacyjnych technologii związanych z wyszukiwaniem. Obecnie usługa ta jest dostępna tylko w języku angielskim dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych.

Postępy w doświadczeniach wyszukiwania opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Google SGE i potężne narzędzia no-code, takie jak AppMaster.io, zmieniają przyszłość wyszukiwania online i tworzenia aplikacji, czyniąc je łatwiejszymi i bardziej wydajnymi zarówno dla firm, jak i konsumentów. W miarę jak rewolucja low-code, no-code nabiera tempa, platformy takie jak AppMaster oferują gotowe rozwiązania do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez pisania ani jednej linii kodu, co jeszcze bardziej upraszcza interakcje cyfrowe.