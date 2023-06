Google heeft onlangs nieuwe functies onthuld voor zijn experimentele Search Generative Experience (SGE), die in mei werd geïntroduceerd. Door gebruik te maken van zijn uitgebreide eigen gegevens en AI-technologie wil de zoekgigant een meer verrijkende en interactieve ervaring voor gebruikers creëren, met name bij zoekopdrachten op het gebied van reizen en winkelen. Deze verbeteringen in de zoekmogelijkheden zijn een ambitieuze poging om de strijd aan te gaan met AI-gestuurde zoekconcurrenten zoals You.com en Perplexity AI.

Wanneer gebruikers Google Search gebruiken om informatie in te winnen over een plaats of bestemming, krijgen ze nu snapshots te zien met belangrijke informatie van het web, samen met recensies van gebruikers, details van bedrijfsprofielen en afbeeldingen. Als je bijvoorbeeld een vraag stelt als: "Is dit restaurant geschikt voor grote groepen?", krijg je een uitgebreide momentopname te zien met details uit meerdere bronnen over het restaurant. Op dezelfde manier zal SGE, wanneer gebruikers winkelen voor een product zoals Bluetooth-luidsprekers, essentiële factoren bieden om te overwegen, zoals productbeschrijvingen, recensies, beoordelingen, prijzen, afbeeldingen en aanbevelingen.

Volgens Rany Ng, VP Search, onderscheidt Google's SGE zich van zijn concurrenten door gebruik te maken van de eigen gegevens van het bedrijf, die meer dan 200 miljoen plaatsen wereldwijd en 35 miljard productvermeldingen omvatten. De verbeterde ervaring in SGE is gericht op het bieden van waardevolle inzichten die gebruikers door hun zoektocht leiden, waardoor het planningsproces wordt vereenvoudigd en ze meer tijd kunnen besteden aan het genieten van hun inspanningen.

Naast de nieuwe SGE-mogelijkheden heeft Google ook het komende Add to Sheets-experiment aangekondigd. Met deze functie kunnen gebruikers een zoekresultaat direct in een spreadsheet invoegen en moeiteloos delen met vrienden, familieleden of medewerkers. Om toegang te krijgen tot deze nieuwe functies, moeten gebruikers zich inschrijven voor Search Labs, Google's proeftuin voor innovatieve zoekgerelateerde technologieën. Momenteel is deze service alleen beschikbaar in het Engels voor gebruikers in de VS.

De vooruitgang in AI-gestuurde zoekervaringen zoals Google's SGE en krachtige no-code tools zoals AppMaster.io geven de toekomst van online zoeken en app-ontwikkeling een nieuwe vorm en maken het makkelijker en efficiënter voor zowel bedrijven als consumenten. Terwijl de low-code, no-code revolutie in een stroomversnelling blijft raken, bieden platforms zoals AppMaster kant-en-klare oplossingen voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties zonder ook maar één regel code te hoeven schrijven, waardoor digitale interacties nog eenvoudiger worden.