كشفت Google مؤخرًا عن ميزات جديدة لتجربتها التجريبية البحثية (SGE) ، والتي تم تقديمها في مايو. من خلال الاستفادة من بيانات الملكية الواسعة وتقنية الذكاء الاصطناعي ، تهدف شركة البحث العملاقة إلى خلق تجربة أكثر إثراء وتفاعلية للمستخدمين ، لا سيما في الاستفسارات المتعلقة بالسفر والتسوق. تأتي هذه التحسينات في إمكانات البحث كمحاولة طموحة للتغلب على منافسي البحث المشغلين بالذكاء الاصطناعي مثل You.com و Perplexity AI.

عندما يستفسر المستخدمون عن مكان أو وجهة باستخدام بحث Google ، فإنهم سيشاهدون الآن لقطات تجمع معلومات حيوية من الويب ، جنبًا إلى جنب مع تعليقات المستخدمين ، وتفاصيل الملف الشخصي للأعمال ، والصور. على سبيل المثال ، طرح سؤال مثل ، "هل هذا المطعم مناسب للمجموعات الكبيرة؟" سوف ينتج عن لقطة شاملة تتضمن تفاصيل من مصادر متعددة حول المطعم. وبالمثل ، عندما يقوم المستخدمون بالتسوق لشراء منتج مثل مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث ، فإن SGE ستوفر العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها ، مثل أوصاف المنتج ، والمراجعات ، والتصنيفات ، والأسعار ، والصور ، والتوصيات.

وفقًا لـ Rany Ng ، نائب رئيس البحث ، تميز SGE من Google نفسها عن منافسيها من خلال الاستفادة من بيانات ملكية الشركة ، والتي تشمل أكثر من 200 مليون مكان حول العالم و 35 مليار قائمة منتجات. تهدف التجربة المحسنة في SGE إلى توفير رؤى قيمة توجه المستخدمين خلال بحثهم ، وتبسيط عملية التخطيط والسماح لهم بقضاء المزيد من الوقت في الاستمتاع بمساعيهم.

إلى جانب إمكانات SGE الجديدة ، أعلنت Google أيضًا عن تجربة Add to Sheets القادمة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إدراج نتيجة بحث مباشرة في جدول بيانات ومشاركتها مع الأصدقاء أو أفراد العائلة أو المتعاونين دون عناء. للوصول إلى هذه الميزات الجديدة ، سيحتاج المستخدمون إلى التسجيل في Search Labs ، وهي أرض اختبار Google للتقنيات المبتكرة المتعلقة بالبحث. هذه الخدمة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة

إن التطورات في تجارب البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل SGE من Google وأدوات قوية no-code مثل AppMaster.io تعيد تشكيل مستقبل البحث عبر الإنترنت وتطوير التطبيقات ، مما يجعلها أسهل وأكثر كفاءة للشركات والمستهلكين على حد سواء. نظرًا لاستمرار ثورة low-code no-code في اكتساب الزخم ، تقدم المنصات مثل AppMaster حلولًا متكاملة لإنشاء تطبيقات الويب والويب والجوّال دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، مما يزيد من تبسيط التفاعلات الرقمية.