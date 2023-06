A Google revelou recentemente novas funcionalidades para a sua experiência experimental Search Generative Experience (SGE), que foi introduzida em Maio. Ao tirar partido dos seus extensos dados proprietários e da sua tecnologia de IA, o gigante das pesquisas pretende criar uma experiência mais enriquecedora e interactiva para os utilizadores, especialmente em consultas relacionadas com viagens e compras. Estas melhorias nas capacidades de pesquisa surgem como uma tentativa ambiciosa de enfrentar os concorrentes de pesquisa operados por IA, como o You.com e o Perplexity AI.

Quando os utilizadores fazem perguntas sobre um local ou destino utilizando a Pesquisa Google, passam a ver instantâneos que compilam informações vitais da Web, juntamente com comentários de utilizadores, detalhes de perfis de empresas e imagens. Por exemplo, se fizerem uma pergunta como "Este restaurante é adequado para grupos grandes?", obterão um instantâneo abrangente que inclui detalhes de várias fontes sobre o restaurante. Da mesma forma, quando os utilizadores estão a comprar um produto como colunas Bluetooth, o SGE fornecerá factores essenciais a considerar, como descrições de produtos, críticas, classificações, preços, imagens e recomendações.

De acordo com Rany Ng, VP de Pesquisa, o SGE da Google distingue-se dos seus concorrentes ao tirar partido dos dados proprietários da empresa, que englobam mais de 200 milhões de locais em todo o mundo e 35 mil milhões de listagens de produtos. A experiência melhorada na SGE tem como objectivo fornecer informações valiosas que orientam os utilizadores através da sua pesquisa, simplificando o processo de planeamento e permitindo-lhes passar mais tempo a desfrutar dos seus empreendimentos.

Para além das novas capacidades do SGE, a Google anunciou também a próxima experiência Add to Sheets. Esta funcionalidade permite aos utilizadores inserir um resultado de pesquisa directamente numa folha de cálculo e partilhá-lo com amigos, familiares ou colaboradores sem qualquer esforço. Para aceder a estas novas funcionalidades, os utilizadores terão de se inscrever no Search Labs, o campo de testes da Google para tecnologias inovadoras relacionadas com a pesquisa. Actualmente, este serviço só está disponível em inglês para utilizadores nos EUA.

Os avanços nas experiências de pesquisa orientadas por IA, como o SGE da Google, e as poderosas ferramentas no-code, como o AppMaster.io, estão a remodelar o futuro da pesquisa online e do desenvolvimento de aplicações, tornando-o mais fácil e mais eficiente para empresas e consumidores. À medida que a revolução low-code, no-code continua a ganhar força, plataformas como a AppMaster oferecem soluções chave-na-mão para a criação de aplicações backend, web e móveis sem escrever uma única linha de código, simplificando ainda mais as interacções digitais.