谷歌最近公布了其实验性的搜索生成体验（SGE）的新功能，该功能于5月推出。通过利用其广泛的专有数据和人工智能技术，这家搜索巨头旨在为用户创造更丰富的互动体验，特别是在旅游和购物相关的查询中。这些搜索功能的增强，是与You.com和Perplexity AI 等人工智能搜索竞争对手交锋的一次雄心勃勃的尝试。

当用户使用谷歌搜索查询一个地方或目的地时，他们现在会看到快照，这些快照汇集了网络上的重要信息，还有用户评论、企业简介细节和图片。例如，问一个问题，如 "这家餐厅适合大型团体吗？"将产生一个全面的快照，包括来自多个来源的关于该餐厅的细节。同样，当用户在选购蓝牙音箱等产品时，SGE将提供必要的考虑因素，如产品描述、评论、评级、价格、图片和建议。

据搜索部副总裁Rany Ng称，谷歌的SGE通过利用公司的专有数据，将自己与竞争对手区分开来，这些数据涵盖了全球2亿多个地方和350亿个产品列表。SGE的改进体验旨在提供有价值的见解，指导用户进行搜索，简化规划过程，使他们能够花更多时间享受他们的努力。

在推出SGE新功能的同时，谷歌还宣布了即将推出的添加到表单实验。这项功能使用户能够将搜索结果直接插入电子表格，并毫不费力地与朋友、家人或合作者分享。要使用这些新功能，用户将需要加入搜索实验室，这是谷歌的创新搜索相关技术的试验场。目前，这项服务只对美国用户提供英文版本。

谷歌的SGE等人工智能驱动的搜索体验和AppMaster.io等强大的no-code 工具的进步正在重塑在线搜索和应用开发的未来，使企业和消费者更容易、更有效率。随着low-code,no-code 革命继续获得势头，像AppMaster这样的平台为创建后端、网络和移动应用提供了交钥匙解决方案，而无需编写一行代码，进一步简化了数字互动。