Google, geçtiğimiz günlerde Mayıs ayında tanıtılan deneysel Arama Üretken Deneyimi (SGE) için yeni özellikleri açıkladı. Arama devi, kapsamlı tescilli verilerinden ve yapay zeka teknolojisinden yararlanarak, özellikle seyahat ve alışverişle ilgili sorgularda kullanıcılar için daha zenginleştirici ve etkileşimli bir deneyim yaratmayı amaçlıyor. Arama yeteneklerindeki bu geliştirmeler, You.com ve Perplexity AI gibi yapay zeka tarafından işletilen arama rakipleriyle başa baş gitmek için iddialı bir girişim olarak geliyor.

Kullanıcılar, Google Arama'yı kullanarak bir yer veya varış yeri hakkında soru sorduğunda, artık web'den önemli bilgileri derleyen anlık görüntülerin yanı sıra kullanıcı incelemeleri, işletme profili ayrıntıları ve resimler görecekler. Örneğin, "Bu restoran kalabalık gruplar için uygun mu?" restoranla ilgili birçok kaynaktan alınan ayrıntıları içeren kapsamlı bir anlık görüntü sağlayacaktır. Benzer şekilde, kullanıcılar Bluetooth hoparlörler gibi bir ürün için alışveriş yaparken, SGE ürün açıklamaları, incelemeler, derecelendirmeler, fiyatlar, resimler ve tavsiyeler gibi göz önünde bulundurulması gereken temel faktörleri sağlayacaktır.

Aramadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rany Ng'ye göre Google'ın SGE'si, dünya çapında 200 milyondan fazla yeri ve 35 milyar ürün listelemesini kapsayan şirketin özel verilerinden yararlanarak kendisini rakiplerinden ayırıyor. SGE'deki iyileştirilmiş deneyim, kullanıcılara aramalarında rehberlik eden değerli içgörüler sağlamayı, planlama sürecini basitleştirmeyi ve uğraşlarından zevk alarak daha fazla zaman geçirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Google, yeni SGE özelliklerinin yanı sıra yakında çıkacak olan E-Tablolara Ekle deneyini de duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların bir arama sonucunu doğrudan bir elektronik tabloya eklemesine ve bunu arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle veya ortak çalışanlarla zahmetsizce paylaşmasına olanak tanır. Bu yeni özelliklere erişmek için kullanıcıların, Google'ın aramayla ilgili yenilikçi teknolojiler için test alanı olan Search Labs'a kaydolması gerekecek. Şu anda, bu hizmet ABD'deki kullanıcılar için yalnızca İngilizce olarak sunulmaktadır.

Google'ın SGE'si gibi yapay zeka güdümlü arama deneyimlerindeki gelişmeler ve AppMaster.io gibi güçlü no-code araçlar, çevrimiçi arama ve uygulama geliştirmenin geleceğini yeniden şekillendirerek hem işletmeler hem de tüketiciler için daha kolay ve verimli hale getiriyor. low-code, no-code devrim ivme kazanmaya devam ederken, AppMaster gibi platformlar tek bir satır kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için anahtar teslim çözümler sunarak dijital etkileşimleri daha da basitleştirir.