Google hat kürzlich neue Funktionen für seine experimentelle generative Sucherfahrung (SGE) vorgestellt, die im Mai eingeführt wurde. Durch die Nutzung seiner umfangreichen proprietären Daten und KI-Technologie will der Suchgigant ein bereicherndes und interaktives Erlebnis für die Nutzer schaffen, insbesondere bei reise- und einkaufsbezogenen Suchanfragen. Diese Verbesserungen der Suchfunktionen sind ein ehrgeiziger Versuch, mit KI-gesteuerten Suchkonkurrenten wie You.com und Perplexity AI auf Augenhöhe zu agieren.

Wenn Nutzer über die Google-Suche einen Ort oder ein Reiseziel anfragen, sehen sie jetzt Momentaufnahmen, die wichtige Informationen aus dem Internet zusammenstellen, zusammen mit Nutzerbewertungen, Details zu Unternehmensprofilen und Bildern. Stellt man beispielsweise eine Frage wie "Ist dieses Restaurant für große Gruppen geeignet?", erhält man eine umfassende Momentaufnahme, die Details aus mehreren Quellen über das Restaurant enthält. Ähnlich verhält es sich bei der Suche nach einem Produkt wie Bluetooth-Lautsprechern: Die SGE liefert wesentliche Faktoren, die zu berücksichtigen sind, wie Produktbeschreibungen, Bewertungen, Preise, Bilder und Empfehlungen.

Laut Rany Ng, VP of Search, hebt sich die SGE von Google von seinen Mitbewerbern ab, indem sie die firmeneigenen Daten nutzt, die mehr als 200 Millionen Orte weltweit und 35 Milliarden Produkteintragungen umfassen. Die verbesserte Erfahrung in SGE zielt darauf ab, den Nutzern wertvolle Einblicke zu geben, die sie durch ihre Suche leiten, den Planungsprozess vereinfachen und es ihnen ermöglichen, mehr Zeit mit ihren Unternehmungen zu verbringen.

Neben den neuen SGE-Funktionen hat Google auch das kommende Experiment "Add to Sheets" angekündigt. Diese Funktion ermöglicht es den Nutzern, ein Suchergebnis direkt in ein Arbeitsblatt einzufügen und es mühelos mit Freunden, Familienmitgliedern oder Mitarbeitern zu teilen. Um auf diese neuen Funktionen zugreifen zu können, müssen sich die Nutzer bei Search Labs anmelden, Googles Testgelände für innovative suchbezogene Technologien. Derzeit ist dieser Dienst nur in englischer Sprache für Nutzer in den USA verfügbar.

Die Fortschritte bei KI-gesteuerten Sucherlebnissen wie Googles SGE und leistungsstarke no-code Tools wie AppMaster.io gestalten die Zukunft der Online-Suche und App-Entwicklung neu und machen sie für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen einfacher und effizienter. Während die low-code, no-code Revolution weiter an Fahrt gewinnt, bieten Plattformen wie AppMaster schlüsselfertige Lösungen für die Erstellung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, ohne dass eine einzige Zeile Code geschrieben werden muss, was die digitalen Interaktionen weiter vereinfacht.