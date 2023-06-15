Компания Google недавно представила новые функции для своего экспериментального поискового сервиса Search Generative Experience (SGE), который был представлен в мае. Используя обширные собственные данные и технологии искусственного интеллекта, поисковый гигант стремится создать более обогащенный и интерактивный опыт для пользователей, особенно в запросах, связанных с путешествиями и покупками. Эти усовершенствования в возможностях поиска являются амбициозной попыткой сравняться с конкурентами по поиску, управляемыми искусственным интеллектом, такими как You.com и Perplexity AI.

Когда пользователи задают вопрос о месте или месте назначения с помощью Поиска Google, они теперь будут видеть снимки, которые собирают важную информацию из Интернета, а также отзывы пользователей, детали профиля предприятия и изображения. Например, задав вопрос "Подходит ли этот ресторан для больших групп?", вы получите исчерпывающий снимок, содержащий информацию о ресторане из нескольких источников. Аналогичным образом, когда пользователи покупают такой товар, как колонки Bluetooth, SGE предоставит такие важные факторы, как описание товара, отзывы, рейтинги, цены, изображения и рекомендации.

По словам Рэни Нг, вице-президента по поиску, SGE от Google отличается от конкурентов тем, что использует собственные данные компании, которые охватывают более 200 миллионов заведений по всему миру и 35 миллиардов объявлений о товарах. Улучшенные возможности SGE направлены на предоставление пользователям ценной информации, которая поможет им в поиске, упростит процесс планирования и позволит им уделять больше времени своим начинаниям.

Наряду с новыми возможностями SGE, Google также объявил о предстоящем эксперименте "Добавить в листы". Эта функция позволит пользователям вставлять результаты поиска непосредственно в электронную таблицу и без труда делиться ими с друзьями, членами семьи или коллегами. Чтобы получить доступ к этим новым функциям, пользователям необходимо зарегистрироваться в Search Labs, испытательном полигоне Google для инновационных технологий, связанных с поиском. В настоящее время эта услуга доступна только на английском языке для пользователей в США.

Развитие поисковых технологий на основе искусственного интеллекта, таких как Google SGE, и мощных инструментов no-code, таких как AppMaster.io, меняет будущее онлайн-поиска и разработки приложений, делая их проще и эффективнее как для бизнеса, так и для потребителей. Поскольку революция low-code, no-code продолжает набирать обороты, такие платформы, как AppMaster, предлагают готовые решения для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений без написания единой строки кода, что еще больше упрощает цифровое взаимодействие.