Google ha recentemente svelato nuove funzionalità per la sua Search Generative Experience (SGE) sperimentale, introdotta a maggio. Sfruttando i suoi ampi dati proprietari e la tecnologia AI, il gigante della ricerca mira a creare un'esperienza più ricca e interattiva per gli utenti, in particolare per le ricerche relative a viaggi e acquisti. Questi miglioramenti nelle capacità di ricerca rappresentano un ambizioso tentativo di affrontare i concorrenti di ricerca gestiti dall'intelligenza artificiale, come You.com e Perplexity AI.

Quando gli utenti si informano su un luogo o una destinazione utilizzando Google Search, vedranno ora delle istantanee che raccolgono informazioni vitali dal web, insieme alle recensioni degli utenti, ai dettagli del profilo aziendale e alle immagini. Ad esempio, se si pone una domanda del tipo "Questo ristorante è adatto a gruppi numerosi?", si ottiene un'istantanea completa che include dettagli sul ristorante provenienti da più fonti. Allo stesso modo, quando gli utenti acquistano un prodotto come gli altoparlanti Bluetooth, SGE fornirà i fattori essenziali da considerare, come le descrizioni dei prodotti, le recensioni, le valutazioni, i prezzi, le immagini e le raccomandazioni.

Secondo Rany Ng, vicepresidente del settore Ricerca, SGE di Google si distingue dalla concorrenza per il fatto di sfruttare i dati proprietari dell'azienda, che comprendono oltre 200 milioni di luoghi in tutto il mondo e 35 miliardi di inserzioni di prodotti. L'esperienza migliorata di SGE mira a fornire preziose informazioni che guidano gli utenti nella ricerca, semplificando il processo di pianificazione e consentendo loro di dedicare più tempo alle loro attività.

Oltre alle nuove funzionalità di SGE, Google ha annunciato anche l'imminente esperimento Add to Sheets. Questa funzione consente agli utenti di inserire un risultato di ricerca direttamente in un foglio di calcolo e di condividerlo con amici, familiari o collaboratori senza alcuno sforzo. Per accedere a queste nuove funzioni, gli utenti dovranno iscriversi a Search Labs, il campo di sperimentazione di Google per le tecnologie innovative legate alla ricerca. Attualmente questo servizio è disponibile solo in inglese per gli utenti degli Stati Uniti.

I progressi delle esperienze di ricerca basate sull'intelligenza artificiale, come SGE di Google, e i potenti strumenti di no-code, come AppMaster.io, stanno ridisegnando il futuro della ricerca online e dello sviluppo di applicazioni, rendendolo più semplice ed efficiente sia per le aziende che per i consumatori. Mentre la rivoluzione low-code, no-code continua a prendere piede, piattaforme come AppMaster offrono soluzioni chiavi in mano per la creazione di applicazioni backend, web e mobili senza scrivere una sola riga di codice, semplificando ulteriormente le interazioni digitali.