La gestion des erreurs et l'apprentissage des meilleures pratiques sont désormais les défis les plus pressants pour les développeurs Golang, car l'ajout des génériques au langage de programmation Go a résolu le problème le plus fréquemment signalé, selon l'enquête de janvier 2023 auprès des développeurs Go.

L'enquête annuelle a permis de recueillir les avis de 5 844 développeurs Go, qui ont fait part de leur utilisation du langage Go, des défis auxquels ils sont confrontés et de leurs principales priorités en matière d'améliorations futures. Reconnue comme une source d'information très précieuse au sein de la communauté Golang, les résultats de l'enquête ont été publiés le 11 mai 2023.

Avant l'introduction des génériques, qui sont arrivés officiellement avec Go 1.18 en mars 2022, l'absence de cette fonctionnalité était la plus grande préoccupation des développeurs interrogés. Les génériques simplifient le codage en permettant aux développeurs d'écrire des fonctions indépendantes des types utilisés. L'adoption généralisée des génériques a depuis lors entraîné une diminution significative des commentaires concernant cette question.

Les résultats de l'enquête ont révélé que la lisibilité et la verbosité des erreurs dans Golang, ainsi que la courbe d'apprentissage abrupte impliquée dans la maîtrise des meilleures pratiques pour la programmation Go, sont désormais les défis les plus signalés par les développeurs. En outre, les responsables des modules Go open-source ont signalé des difficultés à maintenir les dépendances à jour et à éviter les interruptions causées par les conflits de version et les changements radicaux. Par conséquent, des plans sont en place pour explorer davantage ce domaine, avec l'intention d'aider les responsables à établir un écosystème stable et sain.

Il est intéressant de noter que l'enquête a également révélé que les développeurs Golang novices s'intéressent de plus en plus à l'utilisation du langage pour le développement web. Cela met en évidence le potentiel des outils de développement d'applications web, tels que la plateforme no-code de AppMaster, pour attirer davantage de développeurs et leur permettre de créer des applications web avec facilité et efficacité.

L'écosystème Golang continuant d'évoluer rapidement, il est essentiel que les développeurs se tiennent informés des meilleures pratiques, des tendances et des outils les plus récents. Des plateformes comme AppMaster peuvent être des ressources inestimables pour les développeurs Golang qui cherchent à créer des applications backend polyvalentes, évolutives et performantes avec un minimum d'effort.