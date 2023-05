O tratamento de erros e as melhores práticas de aprendizagem surgiram agora como os desafios mais prementes para os programadores Golang, uma vez que a adição de genéricos à linguagem de programação Go resolveu o problema mais comummente reportado, de acordo com o Inquérito aos Programadores Go de Janeiro de 2023.

O inquérito anual recolheu informações de 5844 programadores de Go, partilhando a forma como utilizam a linguagem Go, os desafios que enfrentam e as suas principais prioridades para melhorias futuras. Estabelecido como uma fonte de informações altamente valiosa dentro da comunidade Golang, os resultados da pesquisa foram publicados em 11 de maio de 2023.

Antes da introdução dos genéricos, que chegou oficialmente com o Go 1.18 em março de 2022, a falta desse recurso era a maior preocupação entre os desenvolvedores pesquisados. Os genéricos simplificam a codificação, permitindo que os desenvolvedores escrevam funções que são independentes dos tipos usados. A ampla adopção dos genéricos levou, desde então, a uma diminuição significativa dos comentários relativos a esta questão.

Os resultados do inquérito revelaram que a legibilidade e a verbosidade dos erros em Golang, bem como a curva de aprendizagem íngreme envolvida no domínio das melhores práticas para a programação em Go, tornaram-se agora os desafios mais relatados pelos programadores. Além disso, os mantenedores de módulos Go de código aberto relataram dificuldades em manter as dependências actualizadas e evitar interrupções causadas por conflitos de versões e alterações de ruptura. Consequentemente, estão a ser elaborados planos para explorar mais esta área, com a intenção de ajudar os responsáveis pela manutenção a estabelecer um ecossistema estável e saudável.

Curiosamente, o inquérito também descobriu que os programadores novatos de Golang têm um interesse crescente em utilizar a linguagem para o desenvolvimento Web. Isto realça o potencial das ferramentas de desenvolvimento de aplicações Web, como a plataforma AppMaster's no-code, para atrair mais programadores a criar aplicações Web com facilidade e eficiência.

Como o ecossistema Golang continua a evoluir rapidamente, é essencial que os programadores se mantenham informados sobre as melhores práticas, tendências e ferramentas mais recentes. Plataformas como AppMaster podem ser recursos inestimáveis para os programadores Golang que procuram criar aplicações de backend versáteis, escaláveis e de elevado desempenho com um esforço mínimo.