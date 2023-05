Die Fehlerbehandlung und das Erlernen von Best Practices haben sich nun als die dringlichsten Herausforderungen für Golang-Entwickler herausgestellt, da die Hinzufügung von Generika zur Programmiersprache Go das am häufigsten berichtete Problem gelöst hat, so die Go-Entwicklerumfrage vom Januar 2023.

Im Rahmen der jährlichen Umfrage wurden 5.844 Go-Entwickler befragt, wie sie die Sprache Go verwenden, welche Herausforderungen sie bewältigen müssen und welche Prioritäten sie für zukünftige Verbesserungen setzen. Die Ergebnisse der Umfrage, die sich in der Golang-Community als äußerst wertvolle Informationsquelle etabliert hat, wurden am 11. Mai 2023 veröffentlicht.

Vor der Einführung von Generika, die offiziell mit Go 1.18 im März 2022 eingeführt wurden, war das Fehlen dieser Funktion die größte Sorge der befragten Entwickler. Generika vereinfachen die Codierung, indem sie es Entwicklern ermöglichen, Funktionen zu schreiben, die unabhängig von den verwendeten Typen sind. Die breite Einführung von Generika hat seitdem zu einem deutlichen Rückgang der Kommentare zu diesem Thema geführt.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Lesbarkeit und die Ausführlichkeit von Fehlern in Golang sowie die steile Lernkurve, die mit der Beherrschung von Best Practices für die Go-Programmierung verbunden ist, zu den am häufigsten genannten Herausforderungen für Entwickler geworden sind. Darüber hinaus berichteten die Betreuer von Open-Source-Go-Modulen über Schwierigkeiten, Abhängigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten und Unterbrechungen durch Versionskonflikte und Änderungen zu vermeiden. Daher gibt es Pläne, diesen Bereich weiter zu erforschen, mit der Absicht, die Betreuer beim Aufbau eines stabilen und gesunden Ökosystems zu unterstützen.

Interessanterweise hat die Umfrage auch ergeben, dass Golang-Anfänger ein wachsendes Interesse daran haben, die Sprache für die Webentwicklung zu nutzen. Dies unterstreicht das Potenzial von Webapplikations-Entwicklungstools, wie z. B. die Plattform AppMaster's no-code, um mehr Entwickler für die einfache und effiziente Erstellung von Webanwendungen zu gewinnen.

Da sich das Golang-Ökosystem schnell weiterentwickelt, ist es für Entwickler unerlässlich, über die neuesten Best Practices, Trends und Tools informiert zu bleiben. Plattformen wie AppMaster können unschätzbare Ressourcen für Golang-Entwickler sein, die mit minimalem Aufwand vielseitige, skalierbare und leistungsfähige Backend-Anwendungen erstellen möchten.