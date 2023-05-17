Ocak 2023 Go Geliştirici Anketine göre, Go programlama diline jeneriklerin eklenmesi en sık bildirilen sorunu çözdüğünden, hata işleme ve en iyi uygulamaları öğrenme artık Golang geliştiricileri için en acil zorluklar olarak ortaya çıktı.

Yıllık anket, Go dilini nasıl kullandıklarını, karşılaştıkları zorlukları ve gelecekteki iyileştirmeler için en önemli önceliklerini paylaşan 5.844 Go geliştiricisinden görüşler topladı. Golang topluluğu içinde oldukça değerli bir bilgi kaynağı olarak kurulan anket sonuçları 11 Mayıs 2023'te yayınlandı.

Mart 2022'de Go 1.18 ile resmi olarak gelen jeneriklerin kullanıma sunulmasından önce, ankete katılan geliştiriciler arasındaki en büyük endişe bu özelliğin olmamasıydı. Jenerikler, geliştiricilerin kullanılan türlerden bağımsız işlevler yazmasını sağlayarak kodlamayı basitleştirir. Jeneriklerin geniş çapta benimsenmesi, o zamandan beri bu konuyla ilgili yorumlarda önemli bir düşüşe yol açmıştır.

Anket bulguları, Golang'daki hataların okunabilirliği ve ayrıntısının yanı sıra, Go programlama için en iyi uygulamalarda uzmanlaşmayı içeren dik öğrenme eğrisinin, artık geliştiricilerin karşılaştığı en çok bildirilen zorluklar haline geldiğini ortaya koydu. Ek olarak, açık kaynaklı Go modülü bakımcıları, bağımlılıkları güncel tutmada ve sürüm çakışmalarından ve kırılma değişikliklerinden kaynaklanan kesintilerden kaçınmada zorluklar bildirdi. Sonuç olarak, bakıcılara istikrarlı ve sağlıklı bir ekosistem kurma konusunda yardımcı olmak amacıyla bu alanı daha fazla keşfetmeye yönelik planlar mevcuttur.

İlginç bir şekilde, anket aynı zamanda acemi Golang geliştiricilerinin dili web geliştirme için kullanmaya artan bir ilgi duyduğunu da keşfetti. Bu, AppMaster no-code platformu gibi web uygulaması geliştirme araçlarının daha fazla geliştiriciyi kolay ve verimli bir şekilde web uygulamaları oluşturmaya çekme potansiyelini vurgulamaktadır.

Golang ekosistemi hızla gelişmeye devam ederken, geliştiricilerin en son en iyi uygulamalar, trendler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. AppMaster gibi platformlar, minimum çabayla çok yönlü, ölçeklenebilir ve performanslı arka uç uygulamaları oluşturmak isteyen Golang geliştiricileri için paha biçilmez kaynaklar olabilir.