Обработка ошибок и изучение лучших практик стали самыми актуальными проблемами для разработчиков Golang, поскольку добавление дженериков в язык программирования Go позволило решить наиболее часто упоминаемую проблему, согласно результатам опроса разработчиков Go за январь 2023 года.

В ежегодном опросе приняли участие 5 844 разработчика Go, которые рассказали о том, как они используют язык Go, с какими проблемами сталкиваются и каковы их основные приоритеты для будущих улучшений. Результаты опроса, ставшего ценным источником информации в сообществе Golang, были опубликованы 11 мая 2023 года.

До введения дженериков, которые официально появились в Go 1.18 в марте 2022 года, отсутствие этой функции было самой большой проблемой среди опрошенных разработчиков. Generics упрощают кодирование, позволяя разработчикам писать функции, которые не зависят от используемых типов. Широкое внедрение генериков привело к значительному снижению количества комментариев по этому вопросу.

Результаты опроса показали, что читабельность и многословность ошибок в Golang, а также крутая кривая обучения, связанная с освоением лучших практик программирования на Go, стали самыми упоминаемыми проблемами, с которыми сталкиваются разработчики. Кроме того, сопровождающие модулей Go с открытым исходным кодом сообщили о трудностях в поддержании актуальности зависимостей и предотвращении прерываний, вызванных конфликтами версий и разрушающими изменениями. В связи с этим планируется дальнейшее изучение этой области с целью оказания помощи сопровождающим в создании стабильной и здоровой экосистемы.

Интересно, что опрос также показал, что начинающие разработчики Golang проявляют растущий интерес к использованию языка для веб-разработки. Это подчеркивает потенциал инструментов разработки веб-приложений, таких как no-code платформа AppMaster, в привлечении большего числа разработчиков к созданию веб-приложений с легкостью и эффективностью.

Поскольку экосистема Golang продолжает быстро развиваться, для разработчиков очень важно быть в курсе последних передовых практик, тенденций и инструментов. Платформы, подобные AppMaster, могут стать бесценными ресурсами для разработчиков Golang, стремящихся создавать универсальные, масштабируемые и производительные backend-приложения с минимальными усилиями.