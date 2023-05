Theo Khảo sát nhà phát triển Go tháng 1 năm 2023, việc xử lý lỗi và tìm hiểu các phương pháp hay nhất hiện đã nổi lên như một thách thức cấp bách nhất đối với các nhà phát triển Golang, vì việc bổ sung các khái niệm chung cho ngôn ngữ lập trình Go đã giải quyết được vấn đề thường gặp nhất.

Cuộc khảo sát hàng năm thu thập thông tin chi tiết từ 5.844 nhà phát triển Go, chia sẻ cách họ sử dụng ngôn ngữ Go, những thách thức họ gặp phải và ưu tiên hàng đầu của họ để cải thiện trong tương lai. Được coi là một nguồn thông tin có giá trị cao trong cộng đồng Golang, kết quả khảo sát được công bố vào ngày 11 tháng 5 năm 2023.

Trước khi giới thiệu thuốc generic, chính thức ra mắt cùng với Go 1.18 vào tháng 3 năm 2022, việc thiếu tính năng này là mối quan tâm lớn nhất của các nhà phát triển được khảo sát. Generics đơn giản hóa mã hóa bằng cách cho phép các nhà phát triển viết các chức năng độc lập với các loại được sử dụng. Kể từ đó, việc áp dụng rộng rãi thuốc generic đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể các bình luận về vấn đề này.

Kết quả khảo sát cho thấy khả năng đọc và mức độ chi tiết của các lỗi trong Golang, cũng như quá trình học tập dốc liên quan đến việc nắm vững các phương pháp hay nhất để lập trình Go, hiện đã trở thành những thách thức được báo cáo nhiều nhất mà các nhà phát triển phải đối mặt. Ngoài ra, những người bảo trì mô-đun Go nguồn mở đã báo cáo những khó khăn trong việc cập nhật các phần phụ thuộc và tránh bị gián đoạn do xung đột phiên bản và thay đổi vi phạm. Do đó, các kế hoạch được đưa ra để khám phá thêm khu vực này, với mục đích hỗ trợ những người bảo trì thiết lập một hệ sinh thái ổn định và lành mạnh.

Thật thú vị, cuộc khảo sát cũng phát hiện ra rằng các nhà phát triển Golang mới làm quen ngày càng quan tâm đến việc sử dụng ngôn ngữ này để phát triển web. Điều này làm nổi bật tiềm năng của các công cụ phát triển ứng dụng web , chẳng hạn như nền tảng no-code của AppMaster, trong việc thu hút nhiều nhà phát triển hơn để tạo các ứng dụng web một cách dễ dàng và hiệu quả.

Khi hệ sinh thái Golang tiếp tục phát triển nhanh chóng, điều cần thiết đối với các nhà phát triển là luôn cập nhật thông tin về các phương pháp, xu hướng và công cụ tốt nhất mới nhất. Các nền tảng như AppMaster có thể là tài nguyên vô giá cho các nhà phát triển Golang muốn tạo các ứng dụng phụ trợ linh hoạt, có thể mở rộng và hoạt động hiệu quả với nỗ lực tối thiểu.