ظهرت الآن أفضل ممارسات التعامل مع الأخطاء والتعلم باعتبارها التحديات الأكثر إلحاحًا لمطوري Golang ، حيث أدت إضافة الأدوية الجنيسة إلى لغة برمجة Go إلى حل المشكلة الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها ، وفقًا لاستطلاع Go Developer في يناير 2023.

جمع الاستطلاع السنوي رؤى من 5،844 مطور Go ، وشاركوا كيفية استخدامهم للغة Go ، والتحديات التي يواجهونها ، وأولوياتهم القصوى للتحسينات المستقبلية. تم إنشاء هذا الاستطلاع كمصدر قيم للغاية للمعلومات داخل مجتمع Golang ، وتم نشر نتائج الاستطلاع في 11 مايو 2023.

قبل تقديم الأدوية الجنيسة ، التي وصلت رسميًا مع Go 1.18 في مارس 2022 ، كان الافتقار إلى هذه الميزة هو الشاغل الأكبر بين المطورين الذين شملهم الاستطلاع. تعمل Generics على تبسيط الترميز من خلال تمكين المطورين من كتابة وظائف مستقلة عن الأنواع المستخدمة. أدى الاعتماد الواسع للأدوية الجنيسة منذ ذلك الحين إلى انخفاض كبير في التعليقات المتعلقة بهذه المسألة.

كشفت نتائج الاستطلاع أن قابلية القراءة وإسهاب الأخطاء في Golang ، بالإضافة إلى منحنى التعلم الحاد الذي ينطوي عليه إتقان أفضل الممارسات لبرمجة Go ، أصبحت الآن أكثر التحديات التي يواجهها المطورون المبلغ عنها. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ مشرفو وحدة Go مفتوحة المصدر عن صعوبات في تحديث التبعيات وتجنب الانقطاعات التي تسببها تعارضات الإصدار والتغييرات المعطلة. وبالتالي ، تم وضع خطط لاستكشاف هذه المنطقة بشكل أكبر ، بهدف مساعدة القائمين على الحفاظ على البيئة في إنشاء نظام بيئي مستقر وصحي.

ومن المثير للاهتمام ، أن الاستطلاع اكتشف أيضًا أن مطوري Golang المبتدئين لديهم اهتمام متزايد باستخدام اللغة لتطوير الويب. وهذا يسلط الضوء على إمكانات أدوات تطوير تطبيقات الويب ، مثل منصة AppMaster no-code ، في جذب المزيد من المطورين لإنشاء تطبيقات الويب بسهولة وكفاءة.

مع استمرار تطور نظام Golang البيئي بسرعة ، من الضروري للمطورين البقاء على اطلاع بأحدث الممارسات والاتجاهات والأدوات. يمكن أن تكون الأنظمة الأساسية مثل AppMaster موارد لا تقدر بثمن لمطوري Golang الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات خلفية متعددة الاستخدامات وقابلة للتطوير وفعالة بأقل جهد.