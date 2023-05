La gestione degli errori e l'apprendimento delle best practice sono ora emerse come le sfide più urgenti per gli sviluppatori di Golang, poiché l'aggiunta dei generici al linguaggio di programmazione Go ha risolto il problema più comunemente segnalato, secondo il sondaggio sugli sviluppatori Go del gennaio 2023.

Il sondaggio annuale ha raccolto le opinioni di 5.844 sviluppatori Go, che hanno condiviso il modo in cui utilizzano il linguaggio Go, le sfide che devono affrontare e le loro principali priorità per i miglioramenti futuri. Affermatosi come fonte preziosa di informazioni all'interno della comunità Golang, i risultati del sondaggio sono stati pubblicati l'11 maggio 2023.

Prima dell'introduzione dei generici, arrivata ufficialmente con Go 1.18 nel marzo 2022, la mancanza di questa funzionalità era la principale preoccupazione degli sviluppatori intervistati. I generici semplificano la codifica consentendo agli sviluppatori di scrivere funzioni indipendenti dai tipi utilizzati. L'ampia adozione dei generici ha portato a una significativa diminuzione dei commenti su questo tema.

I risultati del sondaggio hanno rivelato che la leggibilità e la verbosità degli errori in Golang, così come la ripida curva di apprendimento necessaria per padroneggiare le migliori pratiche di programmazione di Go, sono diventate le sfide più segnalate dagli sviluppatori. Inoltre, i manutentori di moduli Go open-source hanno segnalato difficoltà nel mantenere aggiornate le dipendenze e nell'evitare interruzioni causate da conflitti di versione e da modifiche di rottura. Di conseguenza, sono in atto piani per esplorare ulteriormente quest'area, con l'intenzione di assistere i manutentori nella creazione di un ecosistema stabile e sano.

È interessante notare che l'indagine ha anche scoperto che gli sviluppatori Golang alle prime armi sono sempre più interessati a utilizzare il linguaggio per lo sviluppo web. Ciò evidenzia il potenziale degli strumenti di sviluppo di applicazioni web, come la piattaforma AppMaster no-code, nell'attrarre un maggior numero di sviluppatori a creare applicazioni web con facilità ed efficienza.

Poiché l'ecosistema Golang continua a evolversi rapidamente, è essenziale per gli sviluppatori rimanere informati sulle ultime best practice, tendenze e strumenti. Piattaforme come AppMaster possono essere risorse preziose per gli sviluppatori Golang che vogliono creare applicazioni backend versatili, scalabili e performanti con il minimo sforzo.