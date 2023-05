Zgodnie z ankietą Go Developer Survey ze stycznia 2023 r., najpilniejszymi wyzwaniami dla programistów Golang stały się obecnie obsługa błędów i uczenie się najlepszych praktyk, ponieważ dodanie generycznych języków programowania do języka programowania Go rozwiązało najczęściej zgłaszany problem.

W corocznej ankiecie zebrano spostrzeżenia od 5844 programistów Go, dzieląc się tym, jak używają języka Go, wyzwaniami, przed którymi stoją, i ich najważniejszymi priorytetami w zakresie przyszłych ulepszeń. Wyniki ankiety, uznane za bardzo cenne źródło informacji w społeczności Golang, zostały opublikowane 11 maja 2023 r.

Przed wprowadzeniem leków generycznych, które oficjalnie pojawiły się wraz z wersją Go 1.18 w marcu 2022 r., brak tej funkcji był największym zmartwieniem ankietowanych programistów. Typy generyczne upraszczają kodowanie, umożliwiając programistom pisanie funkcji niezależnych od używanych typów. Szerokie zastosowanie leków generycznych doprowadziło od tego czasu do znacznego spadku liczby komentarzy dotyczących tej kwestii.

Wyniki ankiety ujawniły, że czytelność i szczegółowość błędów w Golang, a także stroma krzywa uczenia się związana z opanowaniem najlepszych praktyk programowania w Go, stały się obecnie najczęściej zgłaszanymi wyzwaniami, przed którymi stoją programiści. Ponadto opiekunowie modułów Go o otwartym kodzie źródłowym zgłaszali trudności w utrzymywaniu aktualności zależności i unikaniu przerw spowodowanych konfliktami wersji i istotnymi zmianami. W związku z tym istnieją plany dalszej eksploracji tego obszaru, z zamiarem pomocy opiekunom w tworzeniu stabilnego i zdrowego ekosystemu.

