根据 2023 年 1 月的 Go 开发人员调查，错误处理和学习最佳实践现已成为 Golang 开发人员面临的最紧迫的挑战，因为向 Go 编程语言添加泛型解决了最常报告的问题。

这项年度调查收集了 5,844 名 Go 开发人员的见解，分享了他们如何使用 Go 语言、他们面临的挑战以及他们未来改进的首要任务。作为 Golang 社区内非常有价值的信息来源，调查结果于 2023 年 5 月 11 日发布。

在 2022 年 3 月 Go 1.18 正式推出泛型之前，缺少此功能是受访开发人员最担心的问题。泛型使开发人员能够编写独立于所用类型的函数，从而简化了编码。自那以后，仿制药的广泛采用导致有关此问题的评论显着减少。

调查结果显示，Golang 中错误的可读性和冗长性，以及掌握 Go 编程最佳实践所涉及的陡峭学习曲线，现在已成为开发人员面临的报告最多的挑战。此外，开源 Go 模块维护者报告说，在保持依赖项最新以及避免因版本冲突和重大更改造成的中断方面存在困难。因此，计划进一步探索这一领域，旨在帮助维护者建立稳定健康的生态系统。

有趣的是，调查还发现新手 Golang 开发人员对使用该语言进行 Web 开发的兴趣越来越大。这凸显了Web 应用程序开发工具（例如AppMaster的no-code平台）在吸引更多开发人员轻松高效地创建 Web 应用程序方面的潜力。

随着 Golang 生态系统继续快速发展，开发人员必须随时了解最新的最佳实践、趋势和工具。对于希望以最少的努力创建多功能、可扩展和高性能后端应用程序的 Golang 开发人员来说，像AppMaster这样的平台可能是宝贵的资源。