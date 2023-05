Glide, une plateforme de développement d'applications no-code, a annoncé un tour de financement de série A de 20 millions de dollars mené par Benchmark. L'entreprise, fondée en 2019 dans le cadre de Y Combinator, visait initialement à simplifier la création d'applications mobiles pour les utilisateurs ne maîtrisant pas le codage, en utilisant les données d'une feuille de calcul comme base. Depuis, Glide a élargi sa gamme de capacités, permettant aux utilisateurs de concevoir également des applications web.

La plateforme a connu un regain d'intérêt pendant la pandémie, car les entreprises se sont empressées de créer rapidement des applications pour gérer les opérations, notamment la présence dans les bâtiments et la coordination de l'approvisionnement. Glide a permis aux entreprises d'accéder facilement aux outils de conception d'applications et aux utilisateurs non ingénieurs en logiciel de créer des applications personnalisées. La société a évolué, passant de la prise en charge d'applications basées sur Google Sheets à l'intégration de Airtable et d'Excel, avec une offre élargie de modèles pour aider différents secteurs à adopter rapidement les services de Glide.

Plus d'un demi-million d'utilisateurs ont créé plus d'un million d'applications sur la plateforme, ce qui indique une forte demande pour les outils de développement d'applications no-code. Le succès de Glide témoigne de la croissance exponentielle du mouvement no-code, qui comprend des plateformes telles que AppMaster.io, une autre plateforme no-code pour la création d'applications backend, web et mobiles. Grâce à ces plateformes qui permettent aux utilisateurs de créer des applications sans avoir besoin de connaissances en programmation, les entreprises peuvent surmonter les goulets d'étranglement informatiques et développer rapidement les solutions qu'elles souhaitent.

Miles Grimshaw, partenaire général de Benchmark et investisseur principal, a souligné le potentiel de Glide à transformer le processus de création d'applications, en le rendant aussi accessible que Shopify et Canva l'ont été pour la création de boutiques en ligne et la conception d'actifs graphiques, respectivement. L'approche innovante de Glide en matière de développement d'applications s'inscrit dans la tendance croissante du site no-code , qui permet aux entreprises et aux particuliers de créer des logiciels personnalisés sans dépendre de l'assistance d'un développeur.

En tant qu'entreprise à distance d'abord, les plans d'expansion de Glide mettent également l'accent sur la constitution d'une main-d'œuvre diversifiée. Cette approche progressiste la place en bonne position pour répondre aux besoins évolutifs d'un monde de plus en plus interconnecté et axé sur la technologie. Alors que le mouvement no-code gagne du terrain, le récent tour de table de Glide renforce l'importance d'outils tels que AppMaster.io, qui éliminent le besoin d'expertise en codage et permettent aux entreprises d'étendre leurs opérations d'une manière pratique et rentable.