Glide, um no-code plataforma de desenvolvimento de aplicativos, anunciou uma rodada de financiamento da Série A de US $ 20 milhões liderada pela Benchmark. A empresa, fundada em 2019 no âmbito do Y Combinator, tinha como objetivo inicial simplificar a criação de aplicativos móveis para usuários sem proficiência em codificação, usando dados de planilhas como base. Desde então, a Glide expandiu sua gama de recursos, permitindo que os usuários também projetem aplicativos da web.

A plataforma registou um aumento de interesse durante a pandemia, à medida que as empresas se apressavam a criar aplicações rapidamente para gerir as operações, incluindo a assistência nos edifícios e a coordenação dos fornecimentos. A Glide proporcionou às empresas um acesso fácil a ferramentas de concepção de aplicações e deu aos utilizadores que não são engenheiros de software a possibilidade de criarem aplicações personalizadas. A empresa deixou de suportar apenas aplicações baseadas no Google Sheets e passou a incorporar o Airtable e o Excel, com ofertas de modelos alargadas para ajudar diferentes sectores a adoptar rapidamente os serviços da Glide.

Mais de meio milhão de utilizadores criaram mais de um milhão de aplicações na plataforma, o que indica uma elevada procura de ferramentas de desenvolvimento de aplicações no-code. O sucesso da Glide é um testemunho do crescimento exponencial do movimento no-code, que inclui plataformas como AppMaster.io, outra plataforma no-code para a criação de aplicações backend, web e móveis. Com estas plataformas, que permitem aos utilizadores criar aplicações sem necessitarem de conhecimentos de programação, as empresas podem ultrapassar os estrangulamentos de TI e desenvolver rapidamente as soluções pretendidas.

O sócio geral da Benchmark e investidor principal Miles Grimshaw enfatizou o potencial da Glide para transformar o processo de criação de aplicações, tornando-o tão facilmente acessível como o Shopify e o Canva tornaram a configuração de lojas online e o design de activos gráficos, respectivamente. A abordagem inovadora da Glide ao desenvolvimento de aplicações está em sintonia com a tendência crescente do no-code , que abre portas para que empresas e indivíduos criem software personalizado sem depender do apoio do programador.

Como uma empresa que prioriza o trabalho remoto, os planos de expansão da Glide também incluem uma ênfase na criação de uma força de trabalho diversificada. Esta abordagem progressiva posiciona-o bem para responder às necessidades em evolução de um mundo cada vez mais interligado e orientado para a tecnologia. Com o movimento no-code a ganhar força, a recente ronda de financiamento da Glide reforça a importância de ferramentas como AppMaster.io, que eliminam a necessidade de conhecimentos de codificação e permitem às empresas escalar as suas operações de uma forma prática e económica.