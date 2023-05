Glide, platforma do tworzenia aplikacji no-code, ogłosiła rundę finansowania Series A o wartości 20 milionów dolarów, której przewodzi Benchmark. Firma, założona w 2019 roku w ramach Y Combinator, początkowo miała na celu uproszczenie tworzenia aplikacji mobilnych dla użytkowników bez biegłości w kodowaniu, wykorzystując dane z arkusza kalkulacyjnego jako fundament. Od tego czasu Glide rozszerzył zakres swoich możliwości, umożliwiając użytkownikom również projektowanie aplikacji internetowych.

Platforma odnotowała gwałtowny wzrost zainteresowania w czasie pandemii, gdy firmy zaczęły szybko tworzyć aplikacje do zarządzania operacjami, w tym frekwencją w budynkach i koordynacją dostaw. Firma Glide zapewniła firmom łatwy dostęp do narzędzi do projektowania aplikacji i umożliwiła użytkownikom nie będącym inżynierami oprogramowania tworzenie niestandardowych aplikacji. Firma przeszła ewolucję od obsługi wyłącznie aplikacji opartych na arkuszach Google do obsługi stron Airtable i Excel, z rozszerzoną ofertą szablonów, aby ułatwić różnym branżom szybkie przyjęcie usług Glide.

Ponad pół miliona użytkowników zbudowało na platformie ponad milion aplikacji, co wskazuje na duże zapotrzebowanie na narzędzia do tworzenia aplikacji no-code. Sukces Glide jest świadectwem szerokiego ruchu no-code, który obejmuje platformy takie jak AppMaster.io, inną no-code platformę do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Dzięki tym platformom, umożliwiającym użytkownikom tworzenie aplikacji bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej, firmy mogą pokonać wąskie gardła IT i szybko opracować pożądane rozwiązania.

Benchmark General Partner i główny inwestor Miles Grimshaw podkreślił potencjał Glide do przekształcenia procesu tworzenia aplikacji, czyniąc go tak łatwo dostępnym, jak Shopify i Canva uczyniły konfigurację sklepu internetowego i projektowanie zasobów graficznych, odpowiednio. Innowacyjne podejście Glide do tworzenia aplikacji współgra z rosnącym trendem no-code , który otwiera drzwi dla firm i osób prywatnych do tworzenia niestandardowego oprogramowania bez konieczności polegania na wsparciu dewelopera.

Jako firma działająca w pierwszej kolejności na rynku zdalnym, plany rozwoju firmy Glide obejmują również nacisk na budowanie zróżnicowanej kadry pracowniczej. To postępowe podejście sprawia, że firma jest w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom coraz bardziej połączonego i napędzanego technologią świata. Wraz z rosnącym ruchem no-code, ostatnia runda finansowania Glide wzmacnia znaczenie narzędzi takich jak AppMaster.io, które eliminują potrzebę wiedzy specjalistycznej w zakresie kodowania i umożliwiają firmom skalowanie swoich operacji w praktyczny i opłacalny sposób.