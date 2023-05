Glide, een no-code app-ontwikkelingsplatform, heeft een Serie A-financieringsronde van 20 miljoen dollar aangekondigd, geleid door Benchmark. Het bedrijf, opgericht in 2019 onder Y Combinator, richtte zich aanvankelijk op het vereenvoudigen van het maken van mobiele apps voor gebruikers zonder coderingsvaardigheden, met spreadsheetgegevens als basis. Sindsdien heeft Glide zijn scala aan mogelijkheden uitgebreid, waardoor gebruikers ook webapplicaties kunnen ontwerpen.

Tijdens de pandemie groeide de belangstelling voor het platform, omdat bedrijven snel toepassingen wilden bouwen voor het beheer van activiteiten, waaronder aanwezigheid in gebouwen en de coördinatie van leveringen. Glide bood bedrijven gemakkelijk toegang tot app-ontwerptools en stelde gebruikers die geen software-ingenieur waren in staat om aangepaste toepassingen te creëren. Het bedrijf is geëvolueerd van ondersteuning van alleen Google Sheets-gebaseerde apps naar de integratie van Airtable en Excel, met een uitgebreid aanbod van sjablonen om verschillende industrieën te helpen de diensten van Glide snel te adopteren.

Meer dan een half miljoen gebruikers hebben meer dan een miljoen apps gebouwd op het platform, wat duidt op een grote vraag naar no-code tools voor app-ontwikkeling. Het succes van Glide is een bewijs van de exponentiële groei van de bredere no-code beweging, waaronder platforms als AppMaster.io, een ander no-code platform voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Dankzij deze platformen kunnen gebruikers toepassingen bouwen zonder dat ze kennis van programmeren nodig hebben, zodat bedrijven IT-knelpunten kunnen overwinnen en snel hun gewenste oplossingen kunnen ontwikkelen.

Benchmark General Partner en hoofdinvesteerder Miles Grimshaw benadrukte het potentieel van Glide om het app creatieproces te transformeren en het even vlot toegankelijk te maken als Shopify en Canva respectievelijk het opzetten van online winkels en het ontwerpen van grafische activa. Glide's innovatieve benadering van app-ontwikkeling sluit aan bij de groeiende no-code trend die deuren opent voor bedrijven en particulieren om software op maat te maken zonder afhankelijk te zijn van ondersteuning door ontwikkelaars.

Als remote-first bedrijf leggen de uitbreidingsplannen van Glide ook de nadruk op het opbouwen van een divers personeelsbestand. Deze progressieve aanpak positioneert het bedrijf goed om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de steeds meer verbonden en door technologie gedreven wereld. Nu de no-code -beweging aan kracht wint, versterkt de recente financieringsronde van Glide het belang van tools zoals AppMaster.io, die de noodzaak van coderingsexpertise wegnemen en bedrijven in staat stellen hun activiteiten op een praktische en kosteneffectieve manier te schalen.